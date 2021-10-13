Верещук заявила, що фракція "Слуга народу" обговорювала її кандидатуру на посаду міністра оборони

Депутатка зазначила, що розуміє всі ризики, які можуть виникнути в разі її призначення.

Депутатка фракції "Слуга народу", член оборонного парламентського комітету Ірина Верещук повідомила, що її кандидатура обговорювалася "слугами" на посаду міністра оборони. Водночас із президентом разомов у неї щодо цього не було.

Про це вона заявила в ефірі телепрограми, повідомляє 24 канал.

При цьому депутатка каже, що готова взяти на себе таку відповідальність, якщо її призначення міністром підтримають президент і колеги по парламенту.

"В мене немає "хочу" чи "не хочу" (стати міністеркою. – Ред). Ми прийшли за плечима президента, але повинні брати на себе відповідальність", – заявила вона.

За словами Верещук, вона готова очолити оборонне відомства, бо має вищу військову освіту і її чоловік військовий.

"У мене є вища військова освіта, у мене чоловік військовий, я служила в армії, все середовище, я постійно спілкуюсь. У мама синів, я добре знаю, що треба, один з них – військрвий зараз, лейтенант. Тому я добре знаю, куди я йду, і розумію, який ризик для мене це становитиме і репутаційний, і політичний, але хтось мусить це робити", – висловилась вона.

Нагадаємо, інформація про можливу відставку нинішнього міністра оборони Андрія Таран з'явилася ще влітку. Джерела LB.ua у владі говорили, що він є серед кандидатів на "точкові ротації" в Кабінеті міністрів.

Підготовку відставки деяких міністрів офіційно підтверджували і депутати, і президент, при цьому прізвищ не називали. Як повідомляли LB.ua власні джерела в уряді, у Кабміні на першу декаду жовтня були заплановані кадрові ротації – але про можливість звільнення Таран вже не говорили, лише про міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Романа Абрамовського та міністра аграрної політики і продовольства Романа Лещенка.

Кадрові ротації в уряді планували обговорити на засіданні фракції СН у Трускавці, втім потім вирішили провести щодо цього окреме засідання.