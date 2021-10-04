Рада відклала питання відставок у Кабміні, - Корнієнко

" Ніяких відставок на цьому тижні не планується".

Верховна Рада цього тижня не планує розглядати питання відставки міністрів.

Про це заявив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко у Верховній Раді 4 жовтня, передає "Українська правда".

"Уряд працює. Я думаю, що зараз треба готуватися до опалюваного сезону, вирішувати питання насущні. Кадрові питання за ними, знаєте, - не стане. Ніяких відставок на цьому тижні не планується", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що депутати фракції "Слуга народу" проведуть окреме засідання по кадровим питанням у Кабінеті міністрів.

Як повідомляли LB.ua власні джерела в уряді, у Кабміні на першу декаду жовтня заплановані кадрові ротації – можуть бути звільнені міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський та міністр аграрної політики і продовольства Роман Лещенко. Натомість міністр культури Олександр Ткаченко, якого раніше теж називали кандидатом на звільнення, на посаді залишиться.

Кадрові питання були у порядку денному засідання "Слуги народу" у Трускавці, однак депутати їх не розглянули, а зібрали підписи для відставки спікера парламенту Дмитра Разумкова.