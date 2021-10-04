Зеленський перевірив хід будівництва об‘їзної дороги Трускавця

Дорога матиме дві смуги руху з шириною проїзної частини 7,5 м.

У Львівській області повним ходом йде зведення об‘їзної Трускавця, яка стане частиною траси Т-14-02 Східниця – Пісочна. Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Львівщину ознайомився з перебігом будівництва цієї траси, повідомляє сайт Глави держави.

Фото: пресслужба

Новозбудована у рамках програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» дорога матиме дві смуги руху з шириною проїзної частини 7,5 м.

Вона дасть змогу відновити зручне й безпечне сполучення між курортними містами Львівщини та спрямувати автотранспорт в обхід міста, минаючи карстові провалля.

«Проєктом передбачено улаштування на початку та в кінці траси однорівневих транспортних розв’язок кільцевого типу та трьох з’їздів. Загальна кошторисна вартість будівництва становить 249,1 млн грн», - йдеться у повідомленні.

Будівництво обходу м. Трускавець розпочали минулого року. На сьогодні робочі вже почали асфальтування, триває влаштування верхнього шару покриття з асфальтобетону, розповіли у Службі автодоріг Львівської області.

Під час виконання робіт фахівці, зокрема, влаштували систему перехоплюючих дренажів, влаштували залізобетонні водопропускні труби та дренуючий шар основи із піску.