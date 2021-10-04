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"Слуга народу" відмовила Разумкову у засіданні фракції

У фракції відповіли, що ця зустріч не має сенсу. 

"Слуга народу" відмовила Разумкову у засіданні фракції
Фото: Lb.ua

"Слуга народу" відмовила Дмитру Разумкову в проведенні засідання фракції для обговорення його відкликання з посади спікера Верховної Ради. Глава парламенту пропонував зробити засідання сьогодні, у понеділок.

Про це Дмитро Разумков повідомив на засіданні погоджувальної ради.

"Була запропонована зустріч фракції "Слуга народу" сьогодні на 18:00. Щодо ініціативи, яка надійшла від колег, про відкликання голови Верховної Ради. Я отримав офіційний лист про відмову, що сенсу в такій зустрічі немає", – зазначив Разумков. Він звернувся до очільника партії СН Олександра Корнієнка з запитанням, чи він усе вірно зрозумів.

Корнієнко підтвердив, що Разумков зрозумів цей лист правильно. 

"Позиція випрацювана і дуже добре, що вона притримується лише однієї точки зору, інших точок зору непотрібно. Це дійсно принципи демократії", – іронізував Разумков.

Він додав, що готовий зустрітися з представниками інших фракцій і груп, якщо є потреба в обговоренні його роботи. 

Нагадаємо, що 30 вересня глава фракції СН Давид Арахамія звернувся до Разумкова з проханням розпорядитися видати підписні листи для збору голосів за розгляд питання відкликання голови парламенту.

Підписи за це збирали в Трускавці, де проходило засідання фракції. Самого Разумкова туди не запросили. Арахамія пояснив це тим, що спікер ВР не є членом фракції. Водночас перший віцеспікер, який також є позафракційним, на засіданні був.

Разумков зазначив, що не чесно обговорювати його відкликання без нього самого, і запропонував "слугам народу" зустрітися в понеділок. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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