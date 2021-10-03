Власникові квартири у Тбілісі, де переховувався Саакашвілі, пред'явили звинувачення

Прокуратура Грузії в неділю пред'явила звинувачення власнику квартири в Тбілісі, де переховувався експрезидент Михайло Саакашвілі, який перебував у розшуку.

У заяві наглядового відомства зазначено, що звинувачення пред'явлено громадянину Грузії Е. Ц. за статтею "Приховування злочинів" у зв'язку з фактом незаконного порушення державного кордону громадянином України Михайлом Саакашвілі, передає Інтерфакс-Україна.

За даними прокуратури, у межах розслідування встановлено, що Е.Ц. знав, що Саакашвілі розшукували співробітники правоохоронних органів Грузії за скоєння тяжкого злочину, проте, незважаючи на це, надав йому свою квартиру в Тбілісі.

У прокуратурі зазначають, що Е.Ц. був затриманий 1 жовтня, йому загрожує термін тюремного ув'язнення від 1 до 4 років.

Саакашвілі затримали в Тбілісі в п'ятницю, 1 жовтня, після того, як колишній президент Грузії приїхав на батьківщину після восьмирічної відсутності. Грузинські правоохоронці затримали політика та доправили до ізолятора. На знак протесту Саакашвілі оголосив себе політичним в’язнем та заявив про початок голодування.

МВС Грузії порушило проти Саакашвілі кримінальну справу за фактом незаконного перетину кордону. Санкція статті за це передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Крім того, Саакашвілі на батьківщині загрожує щонайменше шестирічний тюремний термін. Три судові інстанції заочно визнали експрезидента винним у справі про побиття депутата парламенту Валерія Гелашвілі і у справі про вбивство співробітника "Об'єднаного банку Грузії" Сандро Гиргвліані,засудивши його до шести років позбавлення волі.

Саакашвілі також є фігурантом справи про розтрату 9,2 мільйонів ларі, розгону акції протесту 7 листопада 2007 року, розгрому телеканалу "Імеді" і конфіскації майна нині покійного мільйонера, власника "Імеді" Бадрі Патаркацишвілі.

Ці справи ще перебувають в стадії розгляду в Тбіліському міському суді.

Президент України Володимир Зеленський висловив занепокоєння з приводу арешту Саакашвілі, який має українське громадянство та очолює Виконавчий комітет Національної ради реформ.

Саакашвілі очолював Грузію в 2008-2013 роках. Після поразки на чергових виборах у 2013 році він залишив країну. Після цього проти політика порушили ряд кримінальних справ, за деякими з них він був заочно засуджений на тюремні терміни.

У 2015 році він втратив грузинське громадянство і вже майже шість років є громадянином України.