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Зеленський: немає часу розраховувати на вступ у ЄС, потрібно бути “нахабними”

"Без сильної міжнародної політики ніхто не бачитиме кроків України вперед".

Зеленський: немає часу розраховувати на вступ у ЄС, потрібно бути “нахабними”
Фото: president.gov.ua

Україна не має часу розраховувати, що її візьмуть у Європейський союз, тому нашу міжнародну політику потрібно посилити. 

Про це президент Володимир Зеленський заявив на виїзному засіданні парламентської фракції “Слуга Народу” у Трускавці, йдеться на сайті ОПУ.

Глава держави акцентував, що Офіс Президента та Міністерство закордонних справ багато зробили для міжнародної суб'єктності України, і це є найголовнішою перемогою цього року.

“Багато, але мало. Чому мало? Я поясню. У нас немає часу розраховувати, що нас візьмуть у Євросоюз: “давайте почекаємо ще п'ять років”. Ви знаєте, що в нас війна. Не хочу жалітися. Вважаю, що ми потужні. І сьогодні наша політика “нахабна””, – сказав він.

Зеленський переконаний, що без сильної міжнародної політики, без такої “нахабності” ніхто не бачитиме кроків України вперед.

Нагадаємо, опитування групи "Рейтинг" свідчить, що 64% українців проголосували б за вступ до Європейського Союзу, якби це питання винесли на референдум. Проти приєднання до ЄС виступає кожен четвертий українець (27%).

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розраховує, що Україна може стати членом Європейського Союзу через 5-10 років.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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