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Качура: "Гала-концерт чи ні. Я просто хочу поїсти"

"Слуги народу" збираються на гала-концерт після засідання "Великої фракції" з президентом.

Качура: "Гала-концерт чи ні. Я просто хочу поїсти"
Олександ Качура
Фото: Анна Стешенко

Депутати "Слуги народу" збираються на гала-концерт після засідання "Великої фракції" з президентом Володимиром Зеленським у Трускавці.

Про це повідомляє кореспондентка LB.ua.

Нардеп Олександр Качура розповів, що вдягнув на захід свій "символічний" костюм, у якому він виграв у суді одну із справ "95 кварталу".

На питання, чи йде він на гала-концерт, Качура сказав: "Гала - чи не гала. А я хочу поїсти... Я хочу просто повечеряти".

Нардеп також розповів, що на концертт запрошені зірки, а вестиме його Катя Осадча.

Фото: Анна Стешенко

Ольга Смаглюк-Василевська
Фото: Анна Стешенко
Ольга Смаглюк-Василевська

Роман Грищук
Фото: Анна Стешенко
Роман Грищук

Юлія Гришина
Фото: Анна Стешенко
Юлія Гришина

Нагадаємо, фракція "Слуга народу" в межах з'їзду в Трускавці 2 жовтня обговорила так званий план трансформації країни, драфт якого президент Володимир Зеленський презентував під час поїздки в США.

Також відбулась панель із силовиками, де вони розповіли, що необхідно від парламенту, які реформи на стадії завершення, реформу СБУ, питання щодо митниці та податкової.

Народні депутати також планували обговорити кадрові питання, але вирішили перенести їх на інше засідання. А натомість зібрали підписи за відставку спікера Ради Дмитра Разумкова.

Президент Зеленський провів зі "слугами" весь день і теж має залишитися на гала-концерт.

Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
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