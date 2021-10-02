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"Слуга народу" збере окреме засідання фракції - по кадрах в Кабміні

На засіданні в Трускавці зібрали лише підписи за відставку Разумкова.

"Слуга народу" збере окреме засідання фракції - по кадрах в Кабміні
Фото: Анна Стешенко

Депутати фракції "Слуга народу" проведуть окреме засідання по кадровим питанням у Кабінеті міністрів. 

Про це LB.uа повідомили джерела у фракції.

"На засіданні великої фракції з президентом, де вже ми ставили цы питання, депутатів попросили здати телефони. Це була вимога УДО. Відставку Разумкова (спікера парламенту Дмитра Разумкова,- ред.) підтримали. Не підтримали відставку спікера депутати: Василь Мокан, Дмитро Наталуха, Неллі Яковлєва, Сергій Бабак (наближені до спікера. Щодо кадрових питань в Кабміні, то пообіцяли, що для обговорення цього питання зберемо фракцію окремо в Києві", - розповів співрозмовник.

"Були присутні 208 депутатів у Трускавці. А зібрали близько 180 підписів за відставку спікера. Голоси в сесійній залі будемо збирати вже за допомогою груп та інших фракцій", - розповів ще один нардеп.

За словами парламентаря, на запрошення Разумкова провести зустріч із "слугами народу" в понеділок вирішили, що "централізовано не йдемо, ожливо, хтось з депутатів - окремо".

Інший співрозмовник додав, що "жалілися на відсутність комунікації з керівництвом Офісу президента. Президент пообіцяв, що комунікація буде налагоджена. Головним відповідальним за це назвали Андрія Єрмака.

Також голови комітетів дуже жалілися на роботу Апарату Ради через те, що у порядок денний не ставлять їх законопроєкти. "Тому необхідно міняти керівництво", -пояснило джерело.

Нагадаємо, фракція "Слуга народу" зібрала підписи за розгляд питання відкликання Разумкова з посади спікера парламенту.  Підписи почали збирати сьогодні у межах засідання в Трускавці. Самого спікера парламенту в Трускавець не запросили. На вчорашньому ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером" він сказав, що запрошує "слуг народу" на засідання фракції в Києві в понеділок, адже не вважає чесним, що питання його перебування на посаді вирішують без нього самого. 

Джерела LB.ua розповіли, що підписи за відставку  Разумкова збирали "дуже напружено", а інші кадрові питання - публічно не обговорювали.

Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
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