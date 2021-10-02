“Я за цей час чув так багато чуток, що вони перетворилися у сніжний ком".

Міністр культури України Олександр Ткаченко заявив, що його кадрове питання сьогодні на виїзному засіданні фракції “Слуга народу” у Трускавці розглядати не будуть.

Про це він заявив у коментарі журналістам, повідомив кореспондент Lb.ua.

“Прийнаймі не збиралися”, – сказав він.

Ткачено також зазначив, що він чуток не коментує.

“Я за цей час чув так багато чуток, що вони у принципі перетворилися у сніжний ком. Коментувати сніжний ком не хочу”, – додав міністр.

Нагадаємо, як повідомили Lb.ua власні джерела в уряді, внаслідок ротацій у Кабміні, запланованих на першу декаду жовтня, можуть бути звільнені міністри захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський та міністр аграрної політики і продовольства Роман Лещенко.

Натомість міністр культури Олександр Ткаченко, якого раніше теж називали кандидатом на звільнення, на посаді має залишитися.

Кадрові питання є у порядку денному сьогоднішнього засідання “Слуги народу” у Трускавці.