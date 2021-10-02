Сергій Шефір заявив, що є радником президента в класичному значенні і не займається економічними питаннями.

Так перший помічник президента України відповів журналістам на запитання про те, які напрямки він курує в Офісі президента, інформує кореспондент Lb.ua.

“Крім воєнних, секретних. До секретних документів я не маю допуску, я завжди виходжу, не присутній при цьому. Тримаюся від цього далі”, – пояснив він.

Він розповів, що приїхав на засідання фракції до Трускавця, аби послухати, як реагує "Слуга народу" на обговорення плану трансформації України. “Як реагує, треба обговорити з депутатами нашої фракції, як ми йдемо в майбутнє, що ми будемо будувати, які державні програми підтримувати, які не підтримуємо. Звичайна робота”, – сказав він.

Шефір додав, що коли його питали, чим він займався останнім часом перед замахом, він як "людина з почуттям гумору сказав, що в найостанніший час були зйомки "Вечірнього кварталу".

“Ну це жарт, іронія, якщо деякі журналісти не розуміють іронії. У всіх різне почуття гумору. У мене таке”, – зазначив він.

Про олігархів Шефір сказав, що практично всіх їх знає з 2005 року, оскільки більшість з них є акціонерами телеканалів.

“Я практично з усіма співпрацюю. Ми готували програми і для 1+1, і для ТРК Україна, і для Нового каналу. Ми випускаємо фільми в прокат, готуємо серіали, а далі канали, ідуть переговори, спілкування. Але саме питання ви ставите: "Ви досі спілкуєтесь?". Досі – дивно це все. Я не займаюся економічними (питаннями, – ред.), я працюю генеральним продюсером – основне місце роботи. Так, я менше уваги цьому приділяю, основна увага в Офісі президента, але хочемо ми чи ні, там теж є робота”, – сказав радник Зеленського.

Нагадаємо, фракція "Слуга народу" в межах з'їзду в Трускавці 2 жовтня буде обговорювати так званий план трансформації країни, драфт якого президент Володимир Зеленський презентував під час поїздки в США.