Фото: Анна Стешенко

Президент України Володимир Зеленський візьме сьогодні, 2 жовтня участь у виїзному засіданні фракції “Слуга народу” у Трускавці.

Як повідомили джерела LB.ua у фракції, президент виступить на засіданні і буде з депутатами весь день, включно з гала-концертом після завершення. “Буде ночувати в “Ріксосі” (готелі, – ред.)”, – зазначили джерела.

На території готелю перебуває багато працівників Управління державної охорони України.

На президента також очікують журналісти.

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Нагадаємо, фракція "Слуга народу" в межах з'їзду в Трускавці 2 жовтня буде обговорювати так званий план трансформації країни, драфт якого президент Володимир Зеленський презентував під час поїздки в США.

Також на 2 жовтня запланована панель із силовиками, де вони мають розповісти, що необхідно від парламенту, які реформи на стадії завершення, реформу СБУ, питання щодо митниці та податкової.

Народні депутати також обговорять кадрові питання.