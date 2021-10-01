Звільнення та призначення нового спікера замість Дмитра Разумкова Рада теоретично може розглянути у середу наступного тижня.

Про це у коментарі кореспондентці LB.ua заявив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Корнієнко прокоментував інформацію щодо свого можливого призначення віцеспікером і зазначив, що кадрове питання парламент розглядатиме за регламентом.

"Кадрове питання, зокрема й звільнення та призначення спікера, ми будемо розглядати за регламентом. Це може бути не раніше середи, бо регламент передбачає двоступеневу процедуру", - сказав голова "Слуги народу".

Нагадаємо, що вчора Давид Арахамія запросив підписні листи на збір підписів за розгляд відкликання Разумкова. Глава парламенту розпорядився видати їх у той же день.

У СН заявили, що раніше питання Разумкова на засідання фракції не обговорювали, але на з'їзді кадрові питання є в порядку денному. Як відомо, "слуги" в межах з'їзду в Трускавці 2 жовтня також мають обговорити відставку кількох міністрів.

При цьому Арахамія натякнув, що взяті підписні листи не означають, що питання будуть виносити на розгляд.