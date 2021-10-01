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Корнієнко: "Звільнення та призначення нового спікера Рада теоретично може розглянути у середу"

Голова "Слуги народу" прокоментував інформацію щодо свого можливого призначення віцеспікером.

Корнієнко: "Звільнення та призначення нового спікера Рада теоретично може розглянути у середу"
Фото: informator.press

Звільнення та призначення нового спікера замість Дмитра Разумкова Рада теоретично може розглянути у середу наступного тижня.

Про це у коментарі кореспондентці LB.ua заявив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Корнієнко прокоментував інформацію щодо свого можливого призначення віцеспікером і зазначив, що кадрове питання парламент розглядатиме за регламентом.

"Кадрове питання, зокрема й звільнення та призначення спікера, ми будемо розглядати за регламентом. Це може бути не раніше середи, бо регламент передбачає двоступеневу процедуру", - сказав голова "Слуги народу".

Нагадаємо, що вчора Давид Арахамія запросив підписні листи на збір підписів за розгляд відкликання Разумкова. Глава парламенту розпорядився видати їх у той же день.

У СН заявили, що раніше питання Разумкова на засідання фракції не обговорювали, але на з'їзді кадрові питання є в порядку денному. Як відомо, "слуги" в межах з'їзду в Трускавці 2 жовтня також мають обговорити відставку кількох міністрів.

При цьому Арахамія натякнув, що взяті підписні листи не означають, що питання будуть виносити на розгляд.

Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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