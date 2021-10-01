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Володимир-Волинський вирішив повернути історичну назву Володимир

"Волинським" місто назвали через те, що у Росії був свій Володимир.

Володимир-Волинський вирішив повернути історичну назву Володимир
Фото: pershyj.com

Володимир-Волинська міська рада у п'ятницю, 1 жовтня, проголосувала за повернення місту історичної назви Володимир.

Про це повідомляється на сайті міської ради.

Депутати звернуться до Волинської облради з проханням внести подання у Верховну Раду для перейменування міста.

Володимир-Волинський веде свою історію щонайменше з кінця X сторіччя. Перша літописна згадка про місто Володимир відноситься до 988 року, коли київський князь Володимир Великим здійснив похід на землі волинян та бужан, та захопив язичницьке місто під назвою Ладомир, назвавши його своїм іменем.

У царські часи Володимир отримав приставку "Волинськ", щоб відрізняти його від російського Владимира-на-Клязьмі.

Під час перебування міста у складі Польщі його називали Włodzimierz, а після приходу радянської влади повернулись до назви Володимир-Волинськ. Нинішню назву Володимир-Волинський було затверджено указом президії Верховної ради СРСР від 9 серпня 1944 року про уточнення найменування західноукраїнських міст.

Колишній мер Володимира-Волинського Павло Мамедов ще у 90-х роках пропонував повернути місту історичну назву, але прокомуністична більшість це рішення заблокувала.

Нагадаємо, що у 2017-2019 роках аналогічний процес пройшло місто Переяслав-Хмельницький, яке позбулося радянської приставки "Хмельницький" і зараз є просто Переяславом.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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