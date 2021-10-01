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Кирило Тимошенко: питання Разумкова в наших перемовинах чи нарадах з президентом немає

"Сьогодні чи завтра будуть це обговорювати в партії, це ж партійне діло, якщо захочуть – будуть обговорювати це з президентом". 

Заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що питання відкликання Дмитра Разумкова з посади спікера парламенту не стоїть у перемовинах чи нарадах з Володимиром Зеленським.

Про це він повідомив у коментарі LB.ua у межах з'їзду фракції "Слуга народу" в Трускавці.

"Я ніяк не поставився до цієї ситуації, те, що ви кажете, що це якийсь скандал, у мене немає думки, що це скандал. Дійсно, як ви знаєте, Давид Арахамія (глава фракції. – Ред.) взяв підписні листи. Мабуть, сьогодні чи завтра будуть це обговорювати в партії, це ж партійне діло. Якщо захочуть – будуть обговорювати це з президентом. Взагалі у нас немає цього питання в наших перемовинах чи нарадах з президентом", – зазначив він.

На запитання про те, чи є конфлікт із Разумковим, Тимошенко сказав, що не може казати за когось, чи є конфлікт, і про це треба питати в самого Зеленського чи Разумкова.

20 вересня Разумков та "Слуга народу" вперше розійшлися в питанні формування порядку денного Верховної Ради. Партія влади вимагала розглянути антиолігархічний пакет законопроєктів, а Разумков, який був на самоізоляції через коронавірус, виступив проти. Зрештою документ і внесли до порядку денного, і ухвалили в другому читанні, щоправда, із правками, які суперечать одна одній.

Після цього голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко звинуватив спікера Дмитра Разумкова в некомандних діях.

Разумков заявив, що не збирається йти у відставку, проте він не виключає, що його відсторонення з посади можуть ініціювати народні депутати. 

Нагадаємо, що вчора Давид Арахамія запросив підписні листи на збір підписів за розгляд відкликання Разумкова. Глава парламенту розпорядився видати їх у той же день.

У СН заявили, що раніше питання Разумкова на засідання фракції не обговорювали, але на з'їзді кадрові питання є в порядку денному. Як відомо, "слуги" також мають обговорити відставку кількох міністрів. 

Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
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