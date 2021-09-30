На засіданнях фракції тема відкликання Разумкова не обговорювалася, – речниця "Слуги народу"

Однак у партії підтвердили, що говоритимуть про кадрові питання в Трускавці.

На засіданнях фракції "Слуга народу" тема відкликання Дмитра Разумкова з посади спікера парламенту не порушувалася.

Про це в Telegram заявила речниця СН Ольга Палійчук.

"Разом із тим, нагадую, що в ході виїзного засідання у Трускавці заплановане обговорення кадрових питань у виконавчій та законодавчій гілках влади. Стосовно повідомлень у ЗМІ про направлення листа на ім‘я голови Верховної Ради з проханням дати доручення Апарату парламенту виготовити відповідні підписні листи, повідомляємо, що це право народного депутата, передбачене законом про регламент, і ним може скористатися кожен народний обранець", – додала вона.

Сьогодні спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, що глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія звернувся з проханням надати підписні листи для збору голосів за розгляд питання про його відкликання з посади. У пресслужбі Разумкова додали, що лист про відкликання голови парламенту був направлений Арахамією саме від депутатської фракції, а не від імені народного депутата України.

Джерела LB у фракції "Слуга народу" зазначили, що "збір підписів буде проходити в Трускавці, куди сьогодні всі виїжджають".

Також у фракції прогнозують, що проблем зі збором 150 необхідних підписів для реєстрації проєкту постанови про відставку спікера не буде.

Нагадаємо, що 20 вересня Разумков та "Слуга народу" вперше розійшлися в питанні формування порядку денного Верховної Ради. Партія влади вимагала розглянути антиолігархічний пакет законопроєктів, а Разумков, який був на самоізоляції через коронавірус, виступив проти. Зрештою документ і внесли до порядку денного, і ухвалили в другому читанні, щоправда, із правками, які суперечать одна одній.

Після цього голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко звинуватив спікера Дмитра Разумкова в некомандних діях.

Разумков заявив, що не збирається йти у відставку, проте він не виключає, що його відсторонення з посади можуть ініціювати народні депутати.

23 вересня глава фракції СН Давид Арахамія сказав журналістам, що політсила чекає на переговори зі спікером парламенту Дмитром Разумковим щодо його "подальшої долі".

На тлі інформації про можливу підготовку відставки Разумков у інтерв'ю повідомив, що не збирається бути в опозиції до президента Володимира Зеленського в разі відставки зі своєї посади.