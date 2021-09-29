Міський голова Запоріжжя подав у відставку за станом здоров’я

Раніше Володимир Буряк заявляв про "тиск, якого не було з часів Януковича".

Мер Запоріжжя Володимир Буряк подав у відставку за станом здоров’я. Про намір піти з посади міського голови він заявив сьогодні під час сесії Запорізької міської ради.

"Ви знаєте, що я був на лікарняному та проходив обстеження. Враховуючи те, що я тричі був на операційному столі, лікарі рекомендують мені поберегти здоров’я, оскільки попереду ще декілька обстежень", - пояснив своє рішення Володимир Буряк.

Він додав, що з міста їхати не збирається.

"З політики також не йду, партія Володимира Буряка «Єднання» продовжує розпочате й я особисто братиму активну участь у розвитку партії та рідного міста", - наголосив Володимир Буряк.

Як відомо, з початку року в міській раді Запоріжжя кілька разів змінювали заступників мера, секретаря і "ділили" депутатські комісії. Протягом 2,5 місяців депутати не могли зібратися на сесію, а Володимир Буряк звинувачував депутатський корпус у небажанні працювати.

26 липня мер звертався до Верховної ради України щодо розпуску Запорізької міської ради.

У серпні Буряк заявив про "тиск, якого не було з часів Януковича". Він назвав обшуки в мерії міста "проявом безпрецедентного тиску з метою захопити владу в місті".