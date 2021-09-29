Кабмін схвалив проєкт космічної програми України

Кабінет міністрів на засіданні у середу, 29 вересня, підтримав проєкт закону про науково-технічну космічну програму України на 2021-2025 роки.

Про це повідомляється на сайті Мінстратегпрому.

Обсяг її фінансування становитиме 40,78 млрд гривень, з яких приблизно 40%, або 15,76 млрд гривень, за рахунок державного бюджету.

Програма передбачає кілька основних завдань, зокрема створення космічних систем спостереження Землі та їх складових. В рамках космічної програми планується розроблення та розгортання на орбіті шести космічних апаратів високої просторової розрізненості та одного - надвисокої.

Програма також передбачає розробку нових ракет-носії, в першу чергу легкого і середнього класу, в тому числі для морського і повітряного стартів.

У документ закладено курс України на членство в Європейському космічному агентстві.

Космічну програму має затвердити Верховна Рада та підписати президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що на початку вересня Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію для перевірки реалізації космічних проєктів "Либідь" та "Циклон-4".