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Порошенко: "Бабин Яр - один із найважчих спогадів про безпрецедентну в історії людства катастрофу"

У Бабиному Яру було вбито близько 100 тисяч людей різних національностей.

Порошенко: "Бабин Яр - один із найважчих спогадів про безпрецедентну в історії людства катастрофу"
Фото: eurosolidarity.org

Трагічні події минулого вимагають виховувати нові покоління на принципах поваги до людської гідності та не допустити повторення злочинів проти людства та людяності. Про це заявив експрезидент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко у роковини трагедії в Бабиному Яру.

"Бабин Яр – одна із найглибших ран, один із найважчих спогадів про Голокост, цю безпрецедентну в історії людства катастрофу. Важко повірити, що таке масове й жорстоке вбивство сталося не в темні віки дикого середньовіччя, а 80 років тому, посеред двадцятого століття.

Урочище Бабин Яр за лічені дні, 29-30 вересня, перетворилося на жорстокий конвеєр смерті, де були вбиті перші жертви нацистської політики – більше 30 тисяч київських євреїв. За даними науковців, у 1941-1943 роках у Бабиному Яру знайшли свій останній притулок близько 100 тисяч людей різних національностей: євреїв, українців, ромів, військовополонених, підпільників, членів Організації українських націоналістів та інших", - написав Порошенко у фейсбуці.

При цьому він нагадав, що будь-який режим, який пригнічує права та свободи людини, несе в собі загрозу для людяності.

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