Поворозник подає до суду на Бахматова та закликає НАБУ перевірити оприлюднену інформацію

Заступник голови КМДА Микола Поворозник подає до суду на колишнього радника Київського міського голови Максима Бахматова через оприлюднене ним розслідування і закликав НАБУ провести неупереджену перевірку. Про це Поворозник повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Колишній радник Київського міського голови вчора оприлюднив так зване розслідування, де фігурує моє прізвище. Згадують мене та членів моєї родини. Хочу повідомити – розповсюджена неправдива інформація і я подаю позов до суду на її автора. Також звертаюся до Національного антикорупційного бюро з вимогою оперативно провести повну та неупереджену перевірку інформації, яку поширено в соцмережах та ЗМІ, з подальшим оприлюдненням результатів цієї перевірки», – написав Поворозник.

Він наголошує на тому, що автори розслідування мають нести відповідальність за неправдиву інформацію.

«Я з усією відповідальністю заявляю, що законів не порушую. За безпідставні звинувачення, які шкодять моїй репутації та зачіпають честь і гідність моєї сім'ї, їх автори мають нести відповідальність. Я, як ніхто, зацікавлений в оперативному і неупередженому розслідуванні цього випадку», – зазначив Поворозник.

Нагадаємо, напередодні Бахматов оприлюднив матеріали, які назвав розслідуванням, щодо можливих махінацій заступника голови КМДА.