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Поворозник подає до суду на Бахматова та закликає НАБУ перевірити оприлюднену інформацію

Колишній радник Київського міського голови звинуватив чинного заступника у причетності до можливих махінацій.

Поворозник подає до суду на Бахматова та закликає НАБУ перевірити оприлюднену інформацію
Фото: kyivcity.gov.ua

Заступник голови КМДА Микола Поворозник подає до суду на колишнього радника Київського міського голови Максима Бахматова через оприлюднене ним розслідування і закликав НАБУ провести неупереджену перевірку.  Про це Поворозник повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Колишній радник Київського міського голови вчора оприлюднив так зване розслідування, де фігурує моє прізвище. Згадують мене та членів моєї родини. Хочу повідомити – розповсюджена неправдива інформація і я подаю позов до суду на її автора. Також звертаюся до Національного антикорупційного бюро з вимогою оперативно провести повну та неупереджену перевірку інформації, яку поширено в соцмережах та ЗМІ, з подальшим оприлюдненням результатів цієї перевірки», – написав Поворозник.

Він наголошує на тому, що автори розслідування мають нести відповідальність за неправдиву інформацію.

«Я з усією відповідальністю заявляю, що законів не порушую. За безпідставні звинувачення, які шкодять моїй репутації та зачіпають честь і гідність моєї сім'ї, їх автори мають нести відповідальність. Я, як ніхто, зацікавлений в оперативному і неупередженому розслідуванні цього випадку», – зазначив Поворозник.

Нагадаємо, напередодні Бахматов оприлюднив матеріали, які назвав розслідуванням, щодо можливих махінацій заступника голови КМДА.

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