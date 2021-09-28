Мін'юст виставив на продаж три колишні в'язниці

Найдорожча з них - Ковельська колонія.

Міністерство юстиції виставило на продаж три колишні в'язниці: Ковельську виховну колонію у Волинській області, Івано-Франківську установу виконання покарань №12 у селі Тростянець та Миколаївську виправну колонію №50 у селі Держів Львівської області.

Про це повідомив міністр Денис Малюська у фейсбуці.

За його словами, аукціони можуть відбутися ще до кінця осені.

Найдорожче продають Ковельську колонію (земельна ділянка 4,86 га) - за 41,62 млн гривень. Миколаївська колонія (земельна ділянка 15,5 га) пропонується за 17,12 млн гривень, а в'язниця у Івано-Франківській області (земельна ділянка 67 га) - за 7,86 млн гривень.

Нагадаємо, що на початку червня Міністерство юстиції продало Львівську виправну колонію №48, що на вул. Хуторівка, за 407,5 млн грн. Більшу частину нерухомості придбала група компаній SoftServe. За вилучені від продажу 48-ї колонії гроші Мін'юст хоче збудувати нове СІЗО на вул. Збиральній у Львові.

Поки що це єдиний успішний кейс з приватизації колишніх в'язниць.

На продаж виставили також Ірпінський виправний центр у Коцюбинському і Південну виправну колонію (№51) в Одесі.