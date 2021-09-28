Володимир Кличко прокоментував перемогу Усика
Володимир Кличко прокоментував перемогу Усика
Судді не дали Усику можливість добити Джошуа, давши гонг на 6 секунд раніше, ніж передбачалося
Судді не дали Усику можливість добити Джошуа, давши гонг на 6 секунд раніше, ніж передбачалося
​У Pfizer прогнозують закінчення пандемії ковіду упродовж року
​У Pfizer прогнозують закінчення пандемії ковіду упродовж року
Гендиректор Ryanair назвав "божевільним і дурним" намір Польщі побудувати найбільший аеропорт у Європі
Гендиректор Ryanair назвав "божевільним і дурним" намір Польщі побудувати найбільший аеропорт у Європі
Мешканець Кривого Рогу влаштував у квартирі майнінгову ферму криптовалюти
Мешканець Кривого Рогу влаштував у квартирі майнінгову ферму криптовалюти
У Києві на вулиці застрелили чоловіка
У Києві на вулиці застрелили чоловіка
Країна невизначеності: Німеччина без Меркель
Країна невизначеності: Німеччина без Меркель
В Україні перевірять написання імен в закордонних паспортах
В Україні перевірять написання імен в закордонних паспортах
Вибори у Німеччині: з’явилися перші результати екзитполів
Вибори у Німеччині: з’явилися перші результати екзитполів
ГоловнаПолітика

Мін'юст виставив на продаж три колишні в'язниці

Найдорожча з них - Ковельська колонія.

Мін'юст виставив на продаж три колишні в'язниці
Ковельська виховна колонія
Фото: facebook.com/KovelskaVK

Міністерство юстиції виставило на продаж три колишні в'язниці: Ковельську виховну колонію у Волинській області, Івано-Франківську установу виконання покарань №12 у селі Тростянець та Миколаївську виправну колонію №50 у селі Держів Львівської області.

Про це повідомив міністр Денис Малюська у фейсбуці.

За його словами, аукціони можуть відбутися ще до кінця осені.

Найдорожче продають Ковельську колонію (земельна ділянка 4,86 га) - за 41,62 млн гривень. Миколаївська колонія (земельна ділянка 15,5 га) пропонується за 17,12 млн гривень, а в'язниця у Івано-Франківській області (земельна ділянка 67 га) - за 7,86 млн гривень.

Нагадаємо, що на початку червня Міністерство юстиції продало Львівську виправну колонію №48, що на вул. Хуторівка, за 407,5 млн грн. Більшу частину нерухомості придбала група компаній SoftServe. За вилучені від продажу 48-ї колонії гроші Мін'юст хоче збудувати нове СІЗО на вул. Збиральній у Львові.

Поки що це єдиний успішний кейс з приватизації колишніх в'язниць.

На продаж виставили також Ірпінський виправний центр у Коцюбинському і Південну виправну колонію (№51) в Одесі.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також