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Арахамія анонсував кадрові ротації в уряді у першій декаді жовтня

Ці питання розглянуть під час зборів "слуг" в Трускавці.

Арахамія анонсував кадрові ротації в уряді у першій декаді жовтня
Фото: 24tv.ua

Кадрові ротації в Кабінеті міністрів України відбудуться в першій декаді жовтня. Про це в ефірі телеканалу "Україна-24" заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Кадрові зміни (в уряді - ред.) стоять (на порядку денному - ред.). До того ж, я їх анонсував до кінця вересня. Трохи ми затримуємося. Умовно - це буде перша декада жовтня. І ми ось в Трускавці ці питання обговорювати будемо, серед іншого. І якраз, я думаю, по приїзду будуть, плюс-мінус, вже анонсовані кандидати", - наводить слова Арахамії "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, раніше LB.ua повідомляв, що новий політичний сезон у Кабінеті міністрів розпочнуть без глобальних кадрових змін, однак плануються "точкові" ротації.

Мова не йде по відставку всього Уряду Дениса Шмигаля. Наразі говорять про те, що "на вихід" готують трьох - міністра оборони Андрія Тарана, віцепрем'єра та міністра стратегічних галузей промисловості Олега Уруського та очільницю Міністерства соціальної політики Марину Лазебну.

Втім на той момент нових кандидатур на зміну діючим міністрам ще не знайшли.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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