До 80-х роковин трагедії у Києві відбудеться перфоманс «Бабин Яр. Голосами»

До 80-х роковин трагедії Бабиного Яру на території Національного історико-меморіального заповідника “Бабин Яр” у Києві відбудеться музично-поетичний перфоманс «Бабин яр. Голосами».

30 вересня о 18.00 режисер Олег Ліпцин разом з акторами та музикантами “оживить” вірші зі збірки Маріанни Кіяновської «Бабин яр. Голосами». До книги, за яку поетеса у 2020 році отримала державну Шевченківську премію, увійшли 67 віршів, присвячені трагічним подіям. У перформансі поезія зазвучить "голосами загиблих".

Захід організовується Центром досліджень історії та культури східноєвропейського єврейства Національного університету” Києво-Могилянська академія”. У ньому також братиме участь Леонід ФІнберг: соціолог, дослідник культури, з 2006 року і дотепер — директор Центру досліджень історії та культури східноєвропейського єврейства, головний редактор видавництва «Дух і Літера» Національного університету «Києво-Могилянська академія» (НаУКМА).

Місце проведення представлено на мапі-схемі у запрошенні.

Нагадаємо, наприкінці вересня 1941 року у Києві, у Бабиному Яру сталася одна із найжорстокіших трагедій Другої Світової війни. Впродовж двох днів, 29 і 30 вересня було вбито більше 30 тисяч євреїв. У наступні місяці німецької окупації в Бабиному Яру окрім євреїв вбивали ромів, українських націоналістів, військовополонених, психічнохворих.