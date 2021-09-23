5-й Київський тиждень критики презентує програму «Фокус: Україна – Канада»

Фестиваль відбудеться з 21 до 27 жовтня 2021 року в київському кінотеатрі «Жовтень»

П’ятий ювілейний фестиваль «Київський тиждень критики» презентує програму «Фокус: Україна – Канада».

Програма «Фокус: Україна – Канада» – це шість столичних прем’єр сучасних хітів українського та канадського кіно, спільно обраних кінокритиками країн-учасниць.

Програму «Фокус», що реалізується в межах фестивалю вже вдруге, формують кінокритики та кінокритикині з двох країн-учасниць – України та іншої фокусної країни. Кінокритики обирають нові вітчизняні стрічки, що найкраще відображають кінопроцес обох країн, з його жанровими та авторськими пошуками.

Країна-учасниця цьогорічного «Фокусу» на Київському тижні критики – Канада. Вона представлена трьома членами Асоціації кінокритиків Торонто: письменником, радіо- і телеведучим Томом Ернстом, журналістом Джейсоном Горбером та віцепрезидентом Асоціації, видавцем Патом Мулленом. Для програми вони обрали такі українські стрічки: «Стоп-Земля» Катерини Горностай, «Носоріг» Олега Сенцова й «Королі репу» Мирослава Латика.

Добірка з трьох канадських фільмів, які обирали куратори фестивалю Дарія Бадьйор, Сергій Ксаверов, Анна Дацюк та Станіслав Битюцький, теж дає уявлення про стан канадського кінематографу сьогодні: «Юний детектив» Евана Моргана, «Чорний потік» Ніколь Дорсі та «Надя, Батерфляй» Паскаля Планте.

Після переглядів фільмів на глядачів чекають дискусії за участі кураторів програми та режисерів і режисерок стрічок з обох країн.

Програма:

Повнометражний дебют режисерки Катерини Горностай «Стоп-Земля» – coming-of-age стрічка, прем’єра якої відбулася на 71-му Берлінале, де картина здобула «Кришталевого ведмедя». Українська прем’єра пройшла на 12-му Одеському міжнародному кінофестивалі й принесла фільму Ґран-прі, нагороди за Найкращий повнометражний фільм та Найкращу акторську роботу. Це чуттєва історія про 16-річну дівчину Машу та її друзів у хвилюючі моменти дорослішання.

Кримінальна драма «Носоріг» – фільм Олега Сенцова, робота над яким розпочалася ще в 2012 році, проте була призупинена через незаконний арешт режисера російськими спецслужбами у 2014 році та подальше його ув’язнення до 2019-го. Стрічка розповідає про бандитські 90-ті в Україні. Світова прем’єра фільму відбулася на 78-му Венеційському кінофестивалі.

Музична кримінальна драма «Королі репу» Мирослава Латика – це історія екстремального дорослішання сільського репера, який потрапляє у світ криміналу. Стрічка відкривала конкурсну програму цьогорічного Одеського міжнародного кінофестивалю. У фільмі зіграли українські зірки Ірма Вітовська й Антон Вельбой.

Спортивна драма «Надя, Батерфляй» Паскаля Планте була відібрана до офіційної конкурсної програми Каннського кінофестивалю (2020), і є найкращим канадським фільмом минулого року за версією Міжнародного кінофестивалю у Ванкувері. Події стрічки розгортаються навколо молодої плавчині, яка вирішує піти зі спорту після того, як не досягає перемоги на Олімпійських іграх.

Містичне драмеді «Юний детектив» Евана Моргана розповідає про хлопця, який у свої 12 років був справжньою сенсацією, бо розплутував усі загадкові справи рідного містечка й мав у будинку на дереві бюро розслідувань. Та з плином часу успіх залишив його, кар’єра вже дорослого Ейба застигла на місці, і лише нове серйозне завдання може все змінити. Цього року картина була номінована на Canadian Screen Awards у чотирьох категоріях.

Події драми «Чорний потік» Ніколь Дорсі з офіційної конкурсної програми Міжнародного кінофестивалю в Торонто (2019) розгортаються у 80-х. Розчарована у житті дівчина-підліток перетинається зі старшим ментально нестабільним хлопцем зі схильністю до агресії. Це захопливе дослідження жіночності, ізольованості та токсичної маскулінності.

Окрім «Фокус: Україна – Канада» до програми фестивалю входять ще три секції: міжнародна програма (буде оголошена згодом) з актуальними стрічками з лайн-апів головних світових кінофестивалів, програма тематичної ретроспективи культової кінокласики «Нуль за поведінку» та індустрійна секція «Перший погляд», до якої увійдуть студентські фільми, відібрані студентами, які вивчають кіномистецтво (під час фестивалю ці стрічки будуть представлені провідним українським продюсерам, відбірникам кінофестивалів та кінокритикам). На відкритті фестивалю відбудеться церемонія нагородження щорічною Національною премією кінокритиків «Кіноколо». У межах фестивалю також відбуватимуться панельні дискусії та круглі столи з актуальних проблем кінопроцесу.

Київський тиждень критики – головний міжнародний фестиваль арт-кіно столичної осені, кураторами якого виступають українські кінокритики й кінокритикині: співзасновниця Спілки кінокритиків України Дарія Бадьйор, кінознавець і режисер Станіслав Битюцький, колумніст і автор видань LB.ua, «Фокус» та DTF Magazine Сергій Ксаверов і кінокритикиня Анна Дацюк. У 2021 році фестиваль відбудеться з 21 до 27 жовтня в кінотеатрі «Жовтень».

Нагадаємо, раніше «Київський тиждень критики» вже оголосив ретроспективну програму.