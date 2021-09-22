Помер актор Віллі Гарсон, відомий за роллю Стенфорда у серіалі "Секс і місто"

У вівторок, 22 вересня, у віці 57 років помер американський актор Віллі Гарсон, відомий широкому загалу завдяки ролі Стенфорда у серіалі "Секс і місто".

Про це в інстаграмі повідомив його прийомний син Нейт Гарсон.

"Я так тебе люблю, тату. Спочивай з миром... Ти завжди був найкрутішою, найвеселішою і найрозумнішою людиною з усіх, кого я знав", - написав Нейт Гарсон.

Точної причини смерті актора ЗМІ не повідомляють, однак, за інформацією Deadline, він помер після тривалої боротьби з онкологічним захворюванням.

Актор народився у 1964 році у Нью-Джерсі. Йому вдалося стати популярним завдяки ролям у американських сіткомах "Весела компанія" та "Родинні зв'язки". Актор також зіграв одну з головний ролей у телесеріалі "Білий комірець".

Загалом Гарсон знявся у 160 фільмах і серіалах. У серіалі "Секс і місто" він виконав роль близького друга і довірену особу героїні Сари Джессіки Паркер - Керрі Бредшоу. Останнім часом актор знімався у приквелі до "Секс і місто" - серіалі "І просто так".

Раніше у вересні помер актор Арт Метрано - Маузер з "Поліцейської академії".