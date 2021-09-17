ДАСУ перевіряє діяльність екс-директорки УКФ Юлії Федів за зверненням Наглядової Ради

Наглядова Рада Українського культурного фонду ініціювала перевірку роботи колишньої директорки УКФ Юлії Федів. Про це стало відомо з публікації Федів на фейсбук. “Із відповідей на запити я дізналася, що ініціатором перевірки були члени оновленої Наглядової ради. У листі до ДАСУ члени Наглядової ради просили особливо перевірити інституційну підтримку та надання грантів,” — йдеться у дописі.

Федів також повідомила, що, у відповідь на звернення її адвокатів, ДАСУ підтвердило, що акт перевірки вже готовий, але відмовилось надати його через отримане заперечення УКФ. У свою чергу, УКФ також відмовився надати акт і запропонував отримати документи, на підставі яких був складений акт, сплативши за їх копіювання 16,5 тис.грн.

Нагадаємо, попереднє звернення в ДАСУ та НАБУ щодо перевірки можливих порушень Федів при наданні інституційної підтримки, зробила Спілка концертних індустрій — організація, створена за кілька днів до цього звернення. Звернення з’явилось у наступний день після завершення прийому документів на посаду очільника УКФ, у якому Федів збиралася брати участь. Пізніше Федів відкликала свою кандидатуру, а Наглядова рада не змогла з першого разу зібрати необхідну кількість голосів для обрання директора. На думку представників культурної спільноти, ці події стали початком затяжної кризи УКФ, з якої Фонд не вийщов і досі незважаючи на переформатування Наглядової Ради ( в якої все ще немає голови, лише в.о., хоча такої посади не передбачено законом) та обрання на повторному конкурсі директором Владислава Берковського.