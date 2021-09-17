У Карпатах унаслідок вибуху загинуло двоє туристів, п’ятеро отримали травми (оновлено)
У Карпатах унаслідок вибуху загинуло двоє туристів, п’ятеро отримали травми (оновлено)
У Росії вийшло розслідування про "подвійне життя" голови МЗС РФ Лаврова
У Росії вийшло розслідування про "подвійне життя" голови МЗС РФ Лаврова
Податок на нерухомість у 2022 році збільшиться на 21%
Податок на нерухомість у 2022 році збільшиться на 21%
Чорновола вбили кастетом після ДТП, - ексзаступник генпрокурора (оновлено)
Чорновола вбили кастетом після ДТП, - ексзаступник генпрокурора (оновлено)
Голова БЕБ Вадим Мельник: “Ніхто не втече, не знищить документи. Ніхто ніде не дінеться!”
Голова БЕБ Вадим Мельник: “Ніхто не втече, не знищить документи. Ніхто ніде не дінеться!”
Від Брагіна до Гандзюк: політичні убивства, що змінили Україну
Від Брагіна до Гандзюк: політичні убивства, що змінили Україну
Чернишов оголосив про звільнення 100% співробітників ДАБІ та ліквідацію органу
Чернишов оголосив про звільнення 100% співробітників ДАБІ та ліквідацію органу
Вибори на Донбасі – Росія нас анексує
Вибори на Донбасі – Росія нас анексує
Експерша ракетка світу вийшла заміж за мільярдера
Експерша ракетка світу вийшла заміж за мільярдера
ГоловнаКультура

ДАСУ перевіряє діяльність екс-директорки УКФ Юлії Федів за зверненням Наглядової Ради

Державна аудиторська служба та УКФ відмовляються надати акт перевірки адвокатам Федів

ДАСУ перевіряє діяльність екс-директорки УКФ Юлії Федів за зверненням Наглядової Ради
Засідання Наглядової ради УКФ
Фото: Скріншот відеотрансляції

Наглядова Рада Українського культурного фонду ініціювала перевірку роботи колишньої директорки УКФ Юлії Федів. Про це стало відомо з публікації Федів на фейсбук. “Із відповідей на запити я дізналася, що ініціатором перевірки були члени оновленої Наглядової ради. У листі до ДАСУ члени Наглядової ради просили особливо перевірити інституційну підтримку та надання грантів,” — йдеться у дописі.

Федів також повідомила, що, у відповідь на звернення її адвокатів, ДАСУ підтвердило, що акт перевірки вже готовий, але відмовилось надати його через отримане заперечення УКФ. У свою чергу, УКФ також відмовився надати акт і запропонував отримати документи, на підставі яких був складений акт, сплативши за їх копіювання 16,5 тис.грн. 

Нагадаємо, попереднє звернення в ДАСУ та НАБУ щодо перевірки можливих порушень Федів при наданні інституційної підтримки, зробила Спілка концертних індустрій — організація, створена за кілька днів до цього звернення. Звернення з’явилось у наступний день після завершення прийому документів на посаду очільника УКФ, у якому Федів збиралася брати участь. Пізніше Федів відкликала свою кандидатуру, а Наглядова рада не змогла з першого разу зібрати необхідну кількість голосів для обрання директора. На думку представників культурної спільноти, ці події стали початком затяжної кризи УКФ, з якої Фонд не вийщов і досі незважаючи на переформатування Наглядової Ради ( в якої все ще немає голови, лише в.о., хоча такої посади не передбачено законом) та обрання на повторному конкурсі директором Владислава Берковського.

Ксенія БілашКсенія Білаш, редакторка відділу "Культура"
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Читайте також