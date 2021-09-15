Цьогорічною премією імені Василя Стуса відзначено культуролога, політолога, засновника незалежного культурологічного журналу "Ї", генерального директора Львівської національної галереї мистецтв імені Б. Возницького Тараса Возняка.

Фото: pen.org.ua Тарас Возняк

Члени журі премії оголосили ім’я лавреата під час урочистої церемонії, яка відбулася 15 вересня у Національному музеї Тараса Шевченка, інформує Український ПЕН, який є організатором премії.

"Коли наша державність вбивалася, коли вона нищилася і не існувала, завжди були люди-інституції, які на собі тримали феномен України. Ми щиро переймаємося пошуком таких людей, їхньою природою, їхнім впливом, їхньою відповідальністю, їхнім лідерством. Свого часу Василь Стус сказав, що людина завжди мусить відчувати єдиний обов’язок - "бути вдячним сином землі". Це характерно для всієї когорти людей такого типу, які, як люди-інституції, несли, несуть і будуть нести спроможність України до самовідтворення, до розвитку, до того, що нам дасть відчуття, що ми маємо майбутнє. До таких людей належить і Тарас Возняк", - наголосив декан Києво-Могилянської бізнес-школи, член журі премії імені Василя Стуса Олександр Саврук.

Премію імені Стуса вручають з 1989 року за внесок в українську культуру і активну громадянську позицію. Заснована Українською асоціацією творчої інтелігенції на чолі з Євгеном Сверстюком (1928- 2014 років).

Лавреат отримує статуетку (дизайн розробив Дмитро Покрасьон) і грошову нагороду.

Лавреатами премії в попередні роки стали понад 70 українців, серед яких Опанас Заливаха, Михайлина Коцюбинська, Василь Овсієнко, Іван Світличний, Євген Захаров, Володимир В’ятрович, Марія Бурмака, Сашко Положинський, Тарас Компаніченко, сестри Тельнюк, Олександра Коваль, Сергій Жадан, Борис Ґудзяк, Ахтем Сеітаблаєв.