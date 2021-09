Кліп на пісню Montero (Call Me By Your Name) американського репера Lil Nas X, який зняла українська режисерка Таня Муіньо, отримав головну нагороду MTV Video Music Awards 2021.

Як зазначається на сайті премії, кліп визнано переможцем у трьох категоріях: "Відео року", "Найкраща режисура" та "Найкращі візуальні ефекти".

Загалом кліп був представлений у п'яти номінаціях цьогорічного MTV Music Video Awards.

Події в кліпі розгортаються на вигаданій рожевій планеті під назвою Монтеро, де герой Lil Nas X переживає різні символічні події: від поцілунку зі змієподібною істотою до зустрічі з ангелом і Люцифером.

На YouTube кліп, прем’єра якого відбулася в березні цього року, набрав майже 347 млн переглядів.

31-річна Таня Муіньо - українська кліпмейкерка, дизайнерка, стилістка, фотографиня і режисерка. Муіньо - рекордсмен за кількістю нагород у номінації "Найкращий відеокліп" щорічної української премії YUNA, переможниця в номінації "Кліпмейкер року" за версією M1 Music Awards (2018).

2019 року Муіньо стала режисеркою кліпу американської співачки Кеті Перрі, а 2020-го - іспанської виконавиці Розалії.

На початку цього року українка зняла скандальний кліп для американської реп-зірки Карді Бі.

Муіньо живе в Одесі, народилася на Кубі, звідки родом її батько.