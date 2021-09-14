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Takflix проводить онлайн-фестиваль короткометражних фільмів найкращих режисерок України та Великобританії «7+7»

Мета фестивалю — збільшити видимість жінок в сучасній кіноіндустрії та популяризувати цінності рівноправ’я, взаємоповаги, інклюзії та різноманіття.

Takflix проводить онлайн-фестиваль короткометражних фільмів найкращих режисерок України та Великобританії «7+7»

Онлайн-фестиваль короткометражних фільмів найкращих режисерок України та Великобританії «7+7» пройде з 14 вересня по 3 листопада на сайті 7plus7.takflix.com. Щотижня протягом фестивалю по два фільми (з України та Великобританії) будуть відкриті до безкоштовного перегляду на територіях України та Великобританії.  До програми увійшли знакові фільми з різних періодів історії кіно: від авангардних експериментів піонерки епохи німого кіно Майї Дерен до короткого метру призерки цьогорічного Берлінале Катерини Горностай. 

У рамках фестивалю також відбудеться серія безоплатних освітніх подій, щоб глибше розкриє проблеми присутності жінок на екрані та в кіноіндустрії. Серед лекторок та панелісток освітньої програми «7+7»: режисерки Катерина Горностай, Ірина Цілик, Жанна Озірна; кінокритикиня Дарія Бадьор (Київський тижневик кінокритиків), культурологиня Ольга Брюховецька (Києво-Могилянська Академія), кінознавець Олексадр Телюк (Центр Довженка); продюсерки Юлія Сінькевич, Олександра Костіна та Валерія Сочивець з України, а також британські дослідники і практики кіноіндустрії.

14 вересня о 18:00 фестиваль стартує з відкритої онлайн-події “Cherchez la femme: слово кураторів «7+7»”. У події візьмуть участь Надія Парфан (кінорежисерка та засновниця онлайн-кінотеатру Takflix), Філіп Ілсон (артдиректор та співзасновник LSFF) і модератор Ілля Гладштейн (продюсер, дистрибутор, засновник кінотеатру Кіно42 у Києві).

Фестиваль проходить за підтримки Українського культурного фонду та Британської ради в Україні.

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