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Український ПЕН уклав ТОП-100 знакових романів і повістей українською

Список складається із творів, написаних у 1857-2019 роках.

Український ПЕН уклав ТОП-100 знакових романів і повістей українською
Фото: Укрінформ

Український осередок Міжнародного ПЕН-клубу та The Ukrainians уклали ТОП-100 знакових романів і повістей українською мовою "Від Куліша до сьогодення". Проєкт презентовано на Форумі видавців у Львові.

Як зазначається на сайті укладачів, до списку входять твори, які збагатили українську та світову літературу, відзначаються особливим авторським стилем, запропонували нові ідеї та смисли, вплинули на розвиток української мови та становлення України.

Список складається із творів українською мовою, написаних у 1857-2019 роках.

За словами кандидатки філологічних наук, доцентки кафедри культурології УКУ, членкині Українського ПЕН Ірини Старовойт, список об’єднав романи і повісті - епічні твори, в яких розвиваються кілька сюжетних ліній і широко охоплені суспільні процеси та явища.

Кожен окремий автор представлений у списку не більше ніж двома творами.

Зокрема, до ТОП-100 увійшли по два твори Михайла Коцюбинського, Панаса Мирного, Івана Франка, Івана Нечуя-Левицького, Ольги Кобилянської, Івана Багряного, Володимира Винниченка, Миколи Хвильового, Уласа Самчука, Валер’яна Підмогильного, Тодося Осьмачки, Юрія Косача, В. Домантовича, Олександра Довженка, Ірини Вільде, Юрія Яновського, Павла Загребельного, Романа Іваничука, Валерія Шевчука, Всеволода Нестайка, а також Юрія Андруховича, Юрія Винничука, Юрія Іздрика, Сергія Жадана, Оксани Забужко.

"Саме про читача, який тільки починає знайомитися з українською літературою чи, можливо, уже зіткнувся з безліччю неправдивих і безпідставних стереотипів про неї, ми і думали насамперед, формуючи цю нову добірку. Сподіваємося, що вона дасть змогу вкотре показати, що саме варте часу, уваги і любові у нашій великій прозі. Водночас ми віримо, що цей список запропонує іншу оптику і для досвідчених читачів: спонукатиме перечитати улюблене і призабуте, взятися за давно відкладене, побачити раніше непомічені зв’язки і перегуки. А також викликатиме аргументовані дискусії, яких дуже бракує нашому літературному процесу. Зрештою, нам усім - незалежно від кількості книжок, які ми вже прочитали із цього списку, - не завадить вкотре пересвідчитися, як нам пощастило мати свою велику прозу", - зазначила Ірина Старовойт.

Два роки тому Український осередок міжнародного ПЕН-клубу та The Ukrainians презентували перший український літературний ТОП-100 - "Від Сковороди до сьогодення: 100 знакових творів українською мовою".

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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