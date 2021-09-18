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Оголошено переможців конкурсу BookForum Best Book Award-2021

Цього року за відзнаку змагалось понад 450 книжок від 106 видавництв. 

Оголошено переможців конкурсу BookForum Best Book Award-2021
Фото: penclubua/posts

Оголошено цьогорічних переможців конкурсу BookForum Best Book Award. Про це пише chytomo.com.

Цього року за відзнаку змагалось понад 450 книжок від 106 видавництв. Книжки оцінювали журі у чотирьох містах – Львові (голова Василь Кметь), Києві (голова Ярина Цимбал), Харкові (голова Ростислав Мельников) й Одесі (голова Галина Дольник).

Список переможців:

гран-прі – Євген Пшеничний «Ярослав Стешенко. Епістолярний монолог», видавництво «Коло» за глибоку дослідницьку роботу і високоестетичне втілення,

класична українська література – Леонід Чернов «Чудаки прикрашають світ», видавництво «Темпора» за перетворення наших двадцятих на літературний бренд і повернення наших двадцятих,

сучасна українська література – Галина Крук «Хто завгодно, тільки не я», видавництво «Vivat» за гармонію витонченого стилю, чуттєвість образів і авторське осмислення дійсності,

іноземна література в українському перекладі – переклад Віталія Кривоноса епосу «Старша Едда», Видавництво Жупанського за знайомство українського читача зі знаковим твором світової класики,

non-fiction – Олександр Савчук «Я – мене – мені…(і довкруги). Спогади» за якісно доповнене нове видання мемуарів видатного інтелектуала Юрія Шевельова,

література для дітей від 0 до 6 – Олеся Мамчич «Овва як бува! Абетка з історії України» видавництва «Портал» за книжку-маячок, на яку орієнтуватимуться,

література для дітей від 7 до 12 – Ліна Максимчук «Козаки правлять країною», видавництво «Discururs» за успішний відхід від шаблонів та оригінальне подання історичного матеріалу,

література для підлітків і Young Adult – Наталка Малетич «Леся. Мандрівний клубочок» видавництва «Портал» за сміливу інтерпретацію образу Лесі Українки,

війна на Донбасі, анексія Криму, переселенці – Денис Казанський і Марина Воротинцева «Як Україна втрачала Донбас», видавництво «Чорна гора» за болючий і дієвий посібник для майбутніх поколінь,

візуальна книга – Пйтор Лукашевич (перекладач Андрій Пояров) «Об’єднання Митців artes (1929-1935) [та інші історії львівського модернізму]», Центр міської історії Центрально-Східної за фундаментальне осмислення мистецтва феномену львівського модернізму,

комікси та графічні романи – переможця номінації не визначили через малу кількість поданих книжок,

наукова література – Наталія Тихолоз «Петро Франко: Формула долі. Життєпис на тлі доби» львівський національний літературно-меморіальний музей Івана Франка за розкриття багаторівневої складної долі Петра Франка.

Нагорода фокусної теми фестивалю – Андрій Бондар «Ласощі для Медора», Видавництво Старого Лева за дар виявити не так оголені нерви, як найістотніші явні нурти нашої сучасності.

Нагадаємо, Best Book Award є головною щорічною премією Львівського міжнародного BookForum.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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