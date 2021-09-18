Оголошено переможців конкурсу BookForum Best Book Award-2021

Цього року за відзнаку змагалось понад 450 книжок від 106 видавництв.

Оголошено цьогорічних переможців конкурсу BookForum Best Book Award. Про це пише chytomo.com.

Цього року за відзнаку змагалось понад 450 книжок від 106 видавництв. Книжки оцінювали журі у чотирьох містах – Львові (голова Василь Кметь), Києві (голова Ярина Цимбал), Харкові (голова Ростислав Мельников) й Одесі (голова Галина Дольник).

Список переможців:

гран-прі – Євген Пшеничний «Ярослав Стешенко. Епістолярний монолог», видавництво «Коло» за глибоку дослідницьку роботу і високоестетичне втілення,

класична українська література – Леонід Чернов «Чудаки прикрашають світ», видавництво «Темпора» за перетворення наших двадцятих на літературний бренд і повернення наших двадцятих,

сучасна українська література – Галина Крук «Хто завгодно, тільки не я», видавництво «Vivat» за гармонію витонченого стилю, чуттєвість образів і авторське осмислення дійсності,

іноземна література в українському перекладі – переклад Віталія Кривоноса епосу «Старша Едда», Видавництво Жупанського за знайомство українського читача зі знаковим твором світової класики,

non-fiction – Олександр Савчук «Я – мене – мені…(і довкруги). Спогади» за якісно доповнене нове видання мемуарів видатного інтелектуала Юрія Шевельова,

література для дітей від 0 до 6 – Олеся Мамчич «Овва як бува! Абетка з історії України» видавництва «Портал» за книжку-маячок, на яку орієнтуватимуться,

література для дітей від 7 до 12 – Ліна Максимчук «Козаки правлять країною», видавництво «Discururs» за успішний відхід від шаблонів та оригінальне подання історичного матеріалу,

література для підлітків і Young Adult – Наталка Малетич «Леся. Мандрівний клубочок» видавництва «Портал» за сміливу інтерпретацію образу Лесі Українки,

війна на Донбасі, анексія Криму, переселенці – Денис Казанський і Марина Воротинцева «Як Україна втрачала Донбас», видавництво «Чорна гора» за болючий і дієвий посібник для майбутніх поколінь,

візуальна книга – Пйтор Лукашевич (перекладач Андрій Пояров) «Об’єднання Митців artes (1929-1935) [та інші історії львівського модернізму]», Центр міської історії Центрально-Східної за фундаментальне осмислення мистецтва феномену львівського модернізму,

комікси та графічні романи – переможця номінації не визначили через малу кількість поданих книжок,

наукова література – Наталія Тихолоз «Петро Франко: Формула долі. Життєпис на тлі доби» львівський національний літературно-меморіальний музей Івана Франка за розкриття багаторівневої складної долі Петра Франка.

Нагорода фокусної теми фестивалю – Андрій Бондар «Ласощі для Медора», Видавництво Старого Лева за дар виявити не так оголені нерви, як найістотніші явні нурти нашої сучасності.

Нагадаємо, Best Book Award є головною щорічною премією Львівського міжнародного BookForum.