26 вересня у київській Філармонії відбудеться концерт присвячений 80-м роковинам трагедії Бабиного Яру

26 вересня, за підтримки Фундації Qkultura, Міністерства культури Національної спадщини та спорту Польщі, відбудеться особливий вечір камерної музики, який присвячено 80-м роковинам трагедії Бабиного Яру. Про це повідомив прес-центр Національної філармонії України.

Вечір матиме чітко структуровану програму із творів класиків ХІХ та ХХ століть. В основі – музика композиторів єврейського походження, наприклад, Дмитра Шостаковича, Генріка Венявського, Ернеста Блоха. Завершиться цей концерт твором «Єврейський скетч» українсько-польського піаніста та композитора Костянтина Віленського. Він є учнем піаністки Аріадни Лисенко та, її чоловіка, композитора Андрія Штогаренка, «Пісня» якого відкриє цей вечір.

Метою події є збереження пам’яті про людей, емоції та світ, якого більше немає. У концерті виступлять польські музиканти – піаніст Яцек Биліца, скрипалька Галіна Ярчик, акордеоніст Анджей Влодаж, віолончелістка Дорота Імеловська, співачка Каміла Клімчак.

Окрім них, можна буде почути й знаного у світі скрипаля Вадима Бродського, який вчився у Давида Ойстраха та виступав на сцені київської філармонії вже у віці 11 років. Музикант є одним із тих, хто грав на скрипці Паганіні. Його знають як одного із найкращих виконавців творів Генрика Венявського, «Куявяк» якого теж звучатиме.