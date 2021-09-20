В Україні пройде онлайн-фестиваль феміністичного кіно «Фільма»

Онлайн-фестиваль феміністичного кіно «Фільма» відбудеться 23—26 вересня 2021.

У свій перший рік фестиваль має три тематичні програми. До програми «Радикальна Любов» увійшли стрічки, що осмислюють роль любові й турботи як стратегій протистояння системам пригнічення, таким як патріархат. Програма «Витоки й відлуння» присвячена досвідам трансгендерних і небінарних людей і важливості транс*феміністичного активізму.Фільми з програми «Можливі утопії» зачіпають питання колоніалізму й расизму зособливим фокусом на проблемі ромофобії в Центрально-Східній Європі. У рамках фестивалю пройдуть два спеціальні покази: феміністичної кінокласики «Стокротки» (1966) чеської режисерки Віри Хитілової та стрічки «Щасливі роки» (2018)Світлани Шимко й Галини Ярманової, що досліджує життя негетеросексуальних жінок вУкраїні за часів пізнього СРСР.

На фестивалі відбудуться чотири публічні події: розмова з історикинею чеського кінематографу й кінокритикинею Їндржішкою Благовою про стрічку «Стокротки» й межіфеміністської ідентичності, а також окремі розмови з авторками стрічок трьох тематичнихпрограм фестивалю.

Усі фільми будуть доступні для перегляду онлайн безкоштовно протягом 23—26 вересня на території України. Переглянути стрічки можна буде на сайті кінофестивалю безпопередньої реєстрації. Фільми демонструватимуться мовою оригіналу з розширеними українськими субтитрами (SDH), для деяких стрічок буде доступний звукоопис українською мовою.