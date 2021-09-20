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"Корона", "Тед Лассо" і "Хід королеви" стали переможцями "Еммі-2021"

Найкращими акторами визнано Джоша О'Коннора та Олівію Колман.

"Корона", "Тед Лассо" і "Хід королеви" стали переможцями "Еммі-2021"

У Лос-Анджелесі відбулася 73-тя церемонія нагородження телепремією "Еммі". Церемонію провели американський телеведучий і комік Джиммі Кіммел та актриса Дженніфер Еністон.

Про це йдеться на сайті премії.

Приз за найкращий драматичний серіал отримала "Корона", яка цього року стала лідером за загальною кількістю номінацій і претендувала на нагороду відразу в 24 категоріях. Актори серіалу Джош О'Коннор і Олівія Колман отримали нагороди за найкращі ролі, а Тобайас Мензіс і Джилліан Андерсон - за найкращі ролі другого плану в драматичному серіалі.

Найкращим комедійним серіалом визнали "Тед Лассо". Виконавець головної ролі Джейсон Судейкіс став найкращим актором у комедійному серіалі. Його партнери Бретт Голдстін і Ханна Веддінгхем перемогли в номінації найкращий актор другого плану в комедії. Нагороди за найкращу жіночу роль у комедійному серіалі отримала Джин Смарт ("Хитрощі").

Найкращим мінісеріалом за версією "Еммі" став "Хід королеви". Юена Макгрегора удостоєно призу за найкращу чоловічу роль у мінісеріалі "Холстон", а Кейт Вінслет - за найкращу жіночу роль у мінісеріалі "Мейр з Істтауна". Її партнерів Евана Пітерса і Джулліану Ніколсон відзначено за найкращі ролі другого плану в мінісеріалі.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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