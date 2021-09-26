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Помер засновник рок-гурту Status Quo Алан Ланкастер

72-річний рокер помер у Сіднеї.

Рок-музикант, бас-гітарист, один із засновників британського рок-гурту Status Quo Алан Ланкастер помер на 72-му році життя.

Про це йдеться у Твіттері звукозаписувальної компанії Barrel And Squidger Records, яка працювала з артистом.

Відомо, що музикант протягом довгого часу боровся з розсіяним склерозом. Ланкастер пішов із життя у своєму будинку у Сіднеї в Австралії в оточенні родини.

Ланкастер випустив з Status Quo 17 альбомів, чотири з яких очолили британські чарти. Одна з найвідоміших композицій Status Quo – “In The Army Now”.

Останній раз у складі гурту він виступив 13 липня 1985 року на концерті Live Aid.

У 2013-2014 роках Алан взяв участь в возз'єднання оригінального складу Status Quo.

Нагадаємо, 22 вересня у віці 57 років помер американський актор Віллі Гарсон, відомий широкому загалу завдяки ролі Стенфорда у серіалі "Секс і місто".

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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