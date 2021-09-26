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У Києві від коронавірусу померло вже понад 5 300 осіб

За добу зафіксовано 5 летальних випадків.

У Києві за минулу добу, 25 вересня виявлено 226 хворих на коронавірус. 5 людей померли.

Про це повідомили у КМДА.

Захворіли: 120 жінок віком від 18 до 87 років, 80 чоловіків віком від 18 до 87 років. А також 15 дівчаток від 5 до 17 років і 11 хлопчиків від 3 місяців до 17 років.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 54, в Оболонському – 47, Дніпровському – 31.

До лікарень столиці госпіталізували 23 хворих на коронавірус та 147 осіб з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 18 людей.

Загалом коронавірус подолали 219 922 мешканці столиці, а підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 232 721. Зараз на ковід хворіє 7430 киян.

Всього за період пандемії в Києві зафіксовано 5369 летальних випадків від вірусу.

Нагадаємо, за суботу, 25 вересня в Україні зафіксовано 4647 нових підтверджених випадків коронавірусу.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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