Київ і вісім областей опинились в "помаранчевій" зоні

У всіх єдина проблема - швидке зростання кількості госпіталізацій.

Київ і вісім областей України опинились в "помаранчевій" зоні карантину, повідомляється на сайті Центру громадського здоров'я. У всіх регіонах єдина проблема - занадто високий рівень зростання кількості госпіталізацій.

"Помаранчевий" рівень епідемічної небезпеки встановлено, крім столиці України, встановлено у Київській, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Миколаївській, Харківській, Херсонській та Черкаській областях.

Фото: phc.org.ua

"Помаранчевий" рівень епідемічної небезпеки є попереджувальним рівнем, який свідчить про ускладнення епідемічної ситуації в регіоні, що може призвести до запровадження посилених обмежувальних протиепідемічних заходів.

"Жовта" зона стає "помаранчевою" у разі наявності в регіоні хоча б однієї з таких ознак:

завантаженість ліжок, забезпечених подачею медичного кисню у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, - більш як 65 відсотків;

кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 протягом останніх семи днів на 100 тис. населення - менше ніж 300;

кількість госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим та підозрілим випадком COVID-19 протягом останніх семи днів на 100 тис. населення - більше 60;

коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом полімеразної ланцюгової реакції та експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2) - більш як 20 відсотків;

рівень зростання загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим та підозрілим випадком COVID-19 протягом останніх семи днів порівняно з попереднім аналогічним періодом - більш як 50 відсотків.

На території "помаранчевих" зон діють ті ж протиепідемічні заходи, що й у "жовтій", але місцева влада може посилювати їх.