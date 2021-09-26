За добу в Україні зареєстровано понад 4600 нових випадків ковіду

За добу суботу, 25 вересня в Україні зафіксовано 4647 нових підтверджених випадків коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (611), Дніпропетровській (506), Одеській (331), Чернівецькій (253) та Тернопільській (234) областях.

Летальних випадків – 69.

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон Підтверджені Зареєстровано померлих Одужали всього за добу всього за добу всього за добу Україна 2392397 4647 55626 69 2244192 983 м. Київ 232721 226 5369 5 219922 18 Вінницька 74984 103 1769 0 71067 16 Волинська 65166 99 1234 2 61737 16 Дніпропетровська 146301 506 4809 4 134585 62 Донецька 99137 156 2580 0 92050 0 Житомирська 93431 197 1895 8 88349 1 Закарпатська 63489 16 1630 2 60948 6 Запорізька 111611 202 2594 0 104887 50 Івано-Франківська 90829 144 2180 1 86413 57 Київська 133062 132 2860 5 126973 40 Кіровоградська 21557 35 886 0 20109 5 Луганська 32526 91 1072 2 27780 14 Львівська 148061 226 3837 1 136255 5 Миколаївська 73053 105 1933 6 69629 43 Одеська 151619 331 3217 0 141469 67 Полтавська 81294 43 1922 0 77477 1 Рівненська 83687 125 1252 2 79963 27 Сумська 82356 178 1405 1 78565 20 Тернопільська 75316 234 1277 2 71200 91 Харківська 162620 611 3881 12 149013 267 Херсонська 41336 222 1303 0 37137 24 Хмельницька 94490 217 1992 2 88947 3 Черкаська 85805 74 1345 0 81922 12 Чернівецька 87361 253 1979 14 80482 138 Чернігівська 60585 121 1405 0 57313 0

Також за минулу добу було госпіталізовано 2 325 осіб, одужало 983 особи.

За добу методом ПЛР протестовано 23 665 осіб, методом ІФА – 5 291 і експрес-тестами – 21 065 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 392 397 осіб, одужало – 2 244 192 особи, летальних випадків – 55 626 і проведено 12 696 878 ПЛР-тестувань.

Нагадаємо, за п’ятницю, 24 вересня в Україні зафіксовано 8 267 нових підтверджених випадків коронавірусу. Летальних випадків – 133.