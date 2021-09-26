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За добу в Україні зареєстровано понад 4600 нових випадків ковіду

Летальних випадків – 69.

За добу в Україні зареєстровано понад 4600 нових випадків ковіду
Фото: EPA/UPG

За добу суботу, 25 вересня в Україні зафіксовано 4647 нових підтверджених випадків коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (611), Дніпропетровській (506), Одеській (331), Чернівецькій (253) та Тернопільській (234) областях.

Летальних випадків – 69.

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2392397

4647

55626

69

2244192

983

м. Київ

232721

226

5369

5

219922

18

Вінницька

74984

103

1769

0

71067

16

Волинська

65166

99

1234

2

61737

16

Дніпропетровська

146301

506

4809

4

134585

62

Донецька

99137

156

2580

0

92050

0

Житомирська

93431

197

1895

8

88349

1

Закарпатська

63489

16

1630

2

60948

6

Запорізька

111611

202

2594

0

104887

50

Івано-Франківська

90829

144

2180

1

86413

57

Київська

133062

132

2860

5

126973

40

Кіровоградська

21557

35

886

0

20109

5

Луганська

32526

91

1072

2

27780

14

Львівська

148061

226

3837

1

136255

5

Миколаївська

73053

105

1933

6

69629

43

Одеська

151619

331

3217

0

141469

67

Полтавська

81294

43

1922

0

77477

1

Рівненська

83687

125

1252

2

79963

27

Сумська

82356

178

1405

1

78565

20

Тернопільська

75316

234

1277

2

71200

91

Харківська

162620

611

3881

12

149013

267

Херсонська

41336

222

1303

0

37137

24

Хмельницька

94490

217

1992

2

88947

3

Черкаська

85805

74

1345

0

81922

12

Чернівецька

87361

253

1979

14

80482

138

Чернігівська

60585

121

1405

0

57313

0

Також за минулу добу було госпіталізовано 2 325 осіб, одужало 983 особи.

За добу методом ПЛР протестовано 23 665 осіб, методом ІФА – 5 291 і експрес-тестами – 21 065 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 392 397 осіб, одужало – 2 244 192 особи, летальних випадків – 55 626 і проведено 12 696 878 ПЛР-тестувань.

Нагадаємо, за п’ятницю, 24 вересня в Україні зафіксовано 8 267 нових підтверджених випадків коронавірусу. Летальних випадків – 133.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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