За добу в Україні зареєстровано понад 4600 нових випадків ковіду

За добу суботу, 25 вересня в Україні зафіксовано 4647 нових підтверджених випадків коронавірусу.
Про це повідомила пресслужба МОЗу.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (611), Дніпропетровській (506), Одеській (331), Чернівецькій (253) та Тернопільській (234) областях.
Летальних випадків – 69.
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2392397
|
4647
|
55626
|
69
|
2244192
|
983
|
м. Київ
|
232721
|
226
|
5369
|
5
|
219922
|
18
|
Вінницька
|
74984
|
103
|
1769
|
0
|
71067
|
16
|
Волинська
|
65166
|
99
|
1234
|
2
|
61737
|
16
|
Дніпропетровська
|
146301
|
506
|
4809
|
4
|
134585
|
62
|
Донецька
|
99137
|
156
|
2580
|
0
|
92050
|
0
|
Житомирська
|
93431
|
197
|
1895
|
8
|
88349
|
1
|
Закарпатська
|
63489
|
16
|
1630
|
2
|
60948
|
6
|
Запорізька
|
111611
|
202
|
2594
|
0
|
104887
|
50
|
Івано-Франківська
|
90829
|
144
|
2180
|
1
|
86413
|
57
|
Київська
|
133062
|
132
|
2860
|
5
|
126973
|
40
|
Кіровоградська
|
21557
|
35
|
886
|
0
|
20109
|
5
|
Луганська
|
32526
|
91
|
1072
|
2
|
27780
|
14
|
Львівська
|
148061
|
226
|
3837
|
1
|
136255
|
5
|
Миколаївська
|
73053
|
105
|
1933
|
6
|
69629
|
43
|
Одеська
|
151619
|
331
|
3217
|
0
|
141469
|
67
|
Полтавська
|
81294
|
43
|
1922
|
0
|
77477
|
1
|
Рівненська
|
83687
|
125
|
1252
|
2
|
79963
|
27
|
Сумська
|
82356
|
178
|
1405
|
1
|
78565
|
20
|
Тернопільська
|
75316
|
234
|
1277
|
2
|
71200
|
91
|
Харківська
|
162620
|
611
|
3881
|
12
|
149013
|
267
|
Херсонська
|
41336
|
222
|
1303
|
0
|
37137
|
24
|
Хмельницька
|
94490
|
217
|
1992
|
2
|
88947
|
3
|
Черкаська
|
85805
|
74
|
1345
|
0
|
81922
|
12
|
Чернівецька
|
87361
|
253
|
1979
|
14
|
80482
|
138
|
Чернігівська
|
60585
|
121
|
1405
|
0
|
57313
|
0
Також за минулу добу було госпіталізовано 2 325 осіб, одужало 983 особи.
За добу методом ПЛР протестовано 23 665 осіб, методом ІФА – 5 291 і експрес-тестами – 21 065 осіб.
За весь час пандемії в Україні захворіло 2 392 397 осіб, одужало – 2 244 192 особи, летальних випадків – 55 626 і проведено 12 696 878 ПЛР-тестувань.
Нагадаємо, за п’ятницю, 24 вересня в Україні зафіксовано 8 267 нових підтверджених випадків коронавірусу. Летальних випадків – 133.