Голову Львівської облорганізації "Голосу" відсторонили за співпрацю з Офісом президента

Політрада "Голосу" відсторонила Ярослава Рущишина з посади голови Львівської обласної територіальної організації партії.

Про це повідомила пресслужба політсили.

Тимчасово виконуючим обов’язки голови призначено Андрія Осадчука - заступника голови партії, першого заступника голови парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності.

"«Голос» вдячний Ярославу Рущишину за його внесок у розбудову Львівської обласної територіальної організації політичної партії, проте останні події у Верховній Раді, відкрита співпраця з Офісом президента разом з частиною депутатів фракції «Голос»; спільне голосування з порушенням регламенту Верховної Ради; робота в інтересах влади заради завуальованих хабарів у вигляді бюджетного фінансування округів депутатками-мажоритарницями від Львівщини Галиною Васильченко та Наталією Піпою; відкриті дії, спрямовані на розвал партії та фракції, а також відсутність реакції Львівської організації та її очільника робить неможливим подальше перебування пана Рущищина у керівних органах одного з ключових осередків партії «Голос»", - йдеться у заяві політсили.

Політична рада партії звернулася до ради Львівської організації з проханням надати свої пропозиції щодо кандидатури на посаду нового голови обласної організації.

Нагадаємо, раніше депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк заявив, що деякі депутати беруть від влади гроші на свої округи. Він також звинуватив двох депутаток Галину Васильченко та Наталю Піпу, які були обрані по мажоритарних округах Львівщини, у співпраці з Офісом президента.

У липні партія "Голос" на з'їзді переобрала головою Кіру Рудик і офіційно оформила розлучення з частиною депутатів фракції, які об’єднались у групу "Справедливість". "Розкольників" виключили з партії за власним бажанням, згідно з поданими заявами. Тепер найменша фракція парламенту буде розділена навпіл: половина її членів залишаються членами партії, стільки само стали безпартійними і, ймовірно, підуть у новий політичний проєкт Сергія Притули. Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "«Голос» без «Справедливості»: хроніки розколу найменшої парламентської партії".