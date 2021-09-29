Президент Ізраїлю візьме участь у заходах до 80-х роковин трагедії в Бабиному Яру в Києві

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог відвідає Україну з офіційним візитом 5-7 жовтня.

Як повідомляє пресслужба МЗС Ізраїлю, під час державного візиту в Україну він виступить на заходах, присвячених 80-м роковинам масових убивств у Бабиному Яру, зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, виступить перед Верховною Радою та зустрінеться з представниками української єврейської громади.

"Президент Іцхак Герцог прибуде до України у вівторок, 5 жовтня 2021 року, з першим державним візитом свого президентства, на запрошення президента Володимира Зеленського. Під час візиту президент Герцог візьме участь у офіційній міжнародній церемонії, присвяченій 80-й річниці вбивств у Бабиному Яру, та відкритті київського Меморіального центру Голокосту в Бабиному Яру - разом з Президентом України Володимиром Зеленським та президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром"- сказано в повідомленні.

Зазначається, що до делегації президента також приєднається Зеєв Елькін, представник уряду в Україні, та інші члени Кнесету.

Нагадаємо, наприкінці вересня 1941 року у Києві, у Бабиному Яру сталася одна із найжорстокіших трагедій Другої світової війни. Впродовж двох днів, 29 і 30 вересня, було вбито понад 30 тисяч євреїв. У наступні місяці німецької окупації в Бабиному Яру, окрім євреїв, убивали ромів, українських націоналістів, військовополонених, психічнохворих.