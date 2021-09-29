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Кабмін звільнив голову Міграційної служби

Соколюк очолював ДМС майже шість років.

Кабмін звільнив голову Міграційної служби
Фото: Владислав Мусиенко

Кабінет міністрів на засіданні у середу, 29 вересня, звільнив з посади голови Державної міграційної служби Максима Соколюка. Замість нього тимчасово виконувати обов'язки буде Наталія Науменко, його заступниця.

Про це повідомив депутат Олексій Гончаренко, який відвідує засідання уряду.

Соколюк очолював ДМС з грудня 2015 року.

Державна міграційна служба України входить в сферу управління Міністерства внутрішніх справ, керівник якої нещодавно змінився. У липні 2021 року новим міністром замість Арсена Авакова став Денис Монастирський.

Соколюк відомий також як чоловік "дівчини з собачкою з Ухані" Анастасії Зінченко. Голова ДМС допомагав їй з евакуацією, після чого між ними зав'язалися романтичні стосунки.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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