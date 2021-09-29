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Мер Черкас не підписав рішення про підвищення тарифу на тепло

Бондаренко чекає на втручання Кабміну та Зеленського.

Мер Черкас не підписав рішення про підвищення тарифу на тепло
Фото: Lb.ua

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко не підписав рішення виконкому про підвищення тарифу на тепло.

Про це повідомляється на сайті мерії.

"Я розраховую, що Кабмін втрутиться в ситуацію, тому що з нинішньою ціною на газ ми поховаємо наші комунальні підприємства за цей опалювальний сезон. Я запрошений на Конгрес місцевих і регіональних влад, який відбуватиметься в цей четвер під головуванням Президента України. Сподіваюсь, що за його сприяння це питання буде вирішено. І ми не будемо підвищувати тарифи, лишивши їх на тому ж рівні", - сказав Бондаренко.

Нагадаємо, що 28 вересня виконком Черкас вирішив підняти тариф на тепло для користувачів КП "Черкаситеплокомуненерго". Для населення він повинен був збільшитися на третину, для бюджетних установ - у три рази.

Рішення примітне тим, що "Черкаситеплокомуненерго" мали угоду з "Нафтогаз Трейдингом" на постачання газу за ціною 7,42 грн за кубометр. Прем'єр Денис Шмигаль казав, що така цінова пропозиція дозволить місцевій владі не підвищувати тарифи на опалення.

Після рішення мерії Черкас уряд в особі міністра Кабміну Олега Немчінова та міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова заявили, що тарифи для населення мають залишитися на минулорічному рівні.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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