До кінця 2022 року в Україні планують відкрити 10 тисяч спортмайданчиків

В Офісі президента сподіваються, що люди почнуть більш регулярно займатися спортом.

До кінця року в Україні з’явиться близько 700 спортивних майданчиків нового формату, які дозволять займатись фізичними вправами всім охочим і абсолютно безкоштовно. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

«У межах програми президента Володимира Зеленського «Здорова Україна» триває реалізація проєкту «Активні парки – локації здорової України», який має на меті створення умов для фізичної активності громадян та популяризації здорового способу життя серед українців. Зокрема, проєкт передбачає створення в українських містах локацій «активний парк» і «спортивний майданчик», - йдеться в повідомленні.

Близько 100 таких «активних парків» уже відкрито в різних куточках України, а до кінця року з’явиться ще близько 600 локацій.

Кожен майданчик оснащують QR-кодом, який дає доступ до спеціально розроблених програм тренувань будь-якої складності. А віртуальними тренерами будуть зірки естради, кінематографу, професійні спортсмени та сам президент Володимир Зеленський.

Також у межах проєкту розпочинається встановлення спортивних майданчиків, які будуть фактично в кожному дворі. Передбачається будівництво 10 тис. таких об’єктів до кінця 2022 року.

«Ця програма президента орієнтована на всі вікові категорії та групи населення. Ми хочемо, щоб якомога більше громадян були залучені до регулярних занять спортом. Щоб зміцнювалося здоров’я українців та знижувалися показники захворювань, що виникають через недостатню фізичну активність. Щоб покращувалися якість та тривалість життя наших людей», – пояснив заступник голови Офісу президента, координатор президентської програми «Велике будівництва» Кирило Тимошенко.

Наразі за статистикою 73% українців не займаються спортом через відсутність доступної інфраструктури, а середня тривалість життя становить 63 роки у чоловіків і 73 роки у жінок. За цими показниками Україна посідає 115-те місце у світі.