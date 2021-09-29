Кабмін запланував перехід на нову модель розрахунків за газ населенням
Кабмін запланував перехід на нову модель розрахунків за газ населенням
"Слуги народу" проведуть зустріч із "силовим блоком" у Трускавці
"Слуги народу" проведуть зустріч із "силовим блоком" у Трускавці
Бабин Яр. Зберігати пам'ять – наша відповідальність
Бабин Яр. Зберігати пам'ять – наша відповідальність
Кличко подарував Усику чемпіонський пояс WBC
Кличко подарував Усику чемпіонський пояс WBC
Щонайменше два чинних міністри втратять свої посади, - джерела
Щонайменше два чинних міністри втратять свої посади, - джерела
Віталій Кличко готовий надати Усику оригінальну допомогу в його потенційному бою з Ф'юрі
Віталій Кличко готовий надати Усику оригінальну допомогу в його потенційному бою з Ф'юрі
Арахамія анонсував кадрові ротації в уряді у першій декаді жовтня
Арахамія анонсував кадрові ротації в уряді у першій декаді жовтня
Усик розповів, що кілька ударів Джошуа відправили його до Ілона Маска
Усик розповів, що кілька ударів Джошуа відправили його до Ілона Маска
Судді не дали Усику можливість добити Джошуа, давши гонг на 6 секунд раніше, ніж передбачалося
Судді не дали Усику можливість добити Джошуа, давши гонг на 6 секунд раніше, ніж передбачалося
ГоловнаЕкономікаДержава

До кінця 2022 року в Україні планують відкрити 10 тисяч спортмайданчиків

В Офісі президента сподіваються, що люди почнуть більш регулярно займатися спортом.

До кінця 2022 року в Україні планують відкрити 10 тисяч спортмайданчиків

До кінця року в Україні з’явиться близько 700 спортивних майданчиків нового формату, які дозволять займатись фізичними вправами всім охочим і абсолютно безкоштовно. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

«У межах програми президента Володимира Зеленського «Здорова Україна» триває реалізація проєкту «Активні парки – локації здорової України», який має на меті створення умов для фізичної активності громадян та популяризації здорового способу життя серед українців. Зокрема, проєкт передбачає створення в українських містах локацій «активний парк» і «спортивний майданчик», - йдеться в повідомленні.

Близько 100 таких «активних парків» уже відкрито в різних куточках України, а до кінця року з’явиться ще близько 600 локацій.

Кожен майданчик оснащують QR-кодом, який дає доступ до спеціально розроблених програм тренувань будь-якої складності. А віртуальними тренерами будуть зірки естради, кінематографу, професійні спортсмени та сам президент Володимир Зеленський.

Також у межах проєкту розпочинається встановлення спортивних майданчиків, які будуть фактично в кожному дворі. Передбачається будівництво 10 тис. таких об’єктів до кінця 2022 року.

«Ця програма президента орієнтована на всі вікові категорії та групи населення. Ми хочемо, щоб якомога більше громадян були залучені до регулярних занять спортом. Щоб зміцнювалося здоров’я українців та знижувалися показники захворювань, що виникають через недостатню фізичну активність. Щоб покращувалися якість та тривалість життя наших людей», – пояснив заступник голови Офісу президента, координатор президентської програми «Велике будівництва» Кирило Тимошенко.

Наразі за статистикою 73% українців не займаються спортом через відсутність доступної інфраструктури, а середня тривалість життя становить 63 роки у чоловіків і 73 роки у жінок. За цими показниками Україна посідає 115-те місце у світі.

Як повідомлялось, у вересні президент Володимир Зеленський відкрив у Києві першій в країні урбан-парк, створений за програмою «Велике будівництво» та «Здорова Україна». У 2022 році подібні парки буде відкрито у Львові, Кропивницькому, Кривому Розі, Дніпрі, Харкові, Сумах, а у 2023-му заплановане їхнє відкриття у майже всіх обласних центрах та великих містах України

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Читайте також