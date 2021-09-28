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Статки Ілона Маска вперше перевищили $200 млрд за версією Forbes

У списку найбагатших людей світу змінився лідер.

Статки Ілона Маска вперше перевищили $200 млрд за версією Forbes
Фото: EPA/UPG

Американський мільярдер Ілон Маск вийшов на перше місце в рейтингу найбагатших людей світу у рейтингу Forbes, який ведеться в режимі реального часу, а його статки вперше сягнули $200 млрд.

Маск став третьою людиною в історії, чий капітал досяг такої позначки у рейтингу Forbes Real-Times. Першим в серпні 2020 року був засновник Amazon Джефф Безос. Минулого місяця цей рубіж ненадовго перевищили статки власника Louis Vuitton і Dior Бернара Арно.

Зараз Безос і Арно займають друге і третє місце у рейтингу мільярдерів зі $197,7 млрд і $175,2 млрд відповідно.

Капітал Маска виріс у зв'язку зі зростанням вартості Tesla, де йому належить понад 20% акцій. У понеділок вони подорожчали більш ніж на 2% і досягли максимальної ціни закриття з лютого 2021 року - $791,36 за акцію. Цінні папери Amazon цього ж дня впали на 0,6%, до $3405,8.

Маск, Безос і Арно не перший місяць змагаються за статус найбагатшого мільярдера. З початку року вони вже кілька разів змінювали один одного на вершині рейтингу.

Нагадаємо, що інший рейтинг мільярдерів - Bloomberg Billionaires Index - оцінює Маска у $213 млрд. За його версією, статки Маска вперше перевищили $200 млрд ще на початку 2021 року.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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