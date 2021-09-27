директор місії Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в Україні Джеймс Хоуп

Гроші підуть на поліпшення стану здоров'я українців та забезпечення зростання економіки.

Уряди України та Сполучених Штатів уклали угоду про виділення 9 млн доларів додаткової допомоги на поліпшення системи охорони здоров’я та зростання економіки.

Документ підписали прем'єр-міністр Денис Шмигаль і директор місії Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в Україні Джеймс Хоуп, інформує пресслужба Кабінету міністрів.

Фото: kmu.gov.ua Прем'єр України Денис Шмигаль та директор місії USAID в Україні Джеймс Хоуп

Тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін підписала лист-засвідчення.

Додаткова угода між урядами України та США передбачає:

7 млн доларів - на поліпшення стану здоров'я українців;

2 млн доларів - на забезпечення зростання економіки.

"Життя та здоров’я людей завжди є пріоритетом держави. Завдяки цій угоді Україна зможе спрямувати додатковий фінансовий ресурс на посилення спроможності медичної системи та підвищення ефективності лікування хвороб. Вдячний нашим міжнародним партнерам за послідовну підтримку й допомогу у відновленні в період пандемії", - зазначив Денис Шмигаль.

Нагадаємо, у січні Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) очолила колишня посол США при ООН Саманта Пауер.