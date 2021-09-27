Кабмін звільнив наглядову раду "Нафтогазу" і змінив правління

Вітренко зможе сам приймати всі важливі для компанії рішення.

Кабінет міністрів звільнив наглядову раду "Нафтогазу України" та змінив правління.

Про це повідомила Юлія Ковалів, яка входила до складу наглядової ради.

"Повноваження членів наглядової ради припинені, тож акціонер та нове керівництво будуть приймати всі важливі для компанії рішення до обрання нового складу наглядової ради", - написала Ковалів у фейсбуці.

Фото: facebook.com/yuliya.kovaliv Попередній склад наглядової ради "Нафтогазу"

За даними РБК-Україна, у нове правління "Нафтогазу" увійшли:

Маврикій Калугін, радник голови правління з питань видобутку газу;

Владислав Воловик, радник голови правління;

Олена Бойченко, директор з eправління персоналом та соціальної політики "Групи Нафтогаз";

Роман Чумак, голова казначейських операцій "Групи Нафтогаз", начальник казначейського департаменту.

Повноваження членів правління Сергія Переломи та Ярослава Теклюка припинено.

Голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко залишається на посаді.

Нагадаємо, що на початку вересня стало відомо про рішення незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу" Клер Споттісвуд, Бруно Лескуа і Людо Ван дер Хейдена піти у відставку.

Причиною їх рішення стала відмова Кабміна переглянути сумнівне призначення головою правління "Нафтогазу" Юрія Вітренка. У квітні 2021 року Вітренко змінив Андрія Коболєва, хоча перед цим був в.о. міністра енергетики, тобто мав конфлікт інтересів.

Вітренко заявив у відповідь, що не шкодує через звільнення незалежних членів наглядової ради компанії. За його словами, вони були призначені без конкурсу за поданням посольств та не мали необхідного фаху. Він вважає, що нового керівника "Нафтогазу" треба обрати за результатами конкурсу, але робити це має вже нова наглядова рада.