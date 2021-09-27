Обов’язковою умовою сертифікації "Північного потоку-2" є розблокування транзиту через Україну, - Вітренко

Обов’язковою умовою сертифікації російського газопроводу "Північний потік-2" є розблокування транзиту через Україну

Про це заявив голова правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Велика дипломатична перемога України, що в спільній заяві США та Німеччини є пряме посилання – Північний потік-2 має відповідати духу і слову Третього енергопакету Європейського Союзу, інакше він не може бути сертифікованим, не може реально запрацювати", - зазначив він.

Вітренко нагадав, що прямими вимогами Третього енергопакету є відокремлення оператора газопроводу від впливів "Газпрому" та президента РФ Володимира Путіна, а також - забезпечення вільного доступу покупців до придбання газу та подальшого бронювання транзитних потужностей (а це можливо тільки при встановленні точки продажу газу на виході з російської газотранспортної системи – в Усть-Лузі).

"Що дуже важливо для нас: все це має поєднуватися з принципом солідарності, закладеним у договір про заснування ЄС. Якраз нещодавно було рішення європейського суду, який вказав, що німецький регулятор при сертифікації газопроводів має застосовувати цей принцип. Коли німецький регулятор сертифікуватиме Північний потік-2 – має також переконатися, що цей газопровід не опиниться у привілейованому становищі, порівняно з іншими", - зазначив голова правління НАК.

Він також додав, що не можна забезпечити доступ третіх сторін тільки до Північного потоку-2", бо тоді він стане "привілейованим", порівняно з іншими газопроводами, що йдуть з Росії в Європу – наприклад, через Україну.

"Німецький регулятор не має сертифікувати Північний потік-2 до розблокування Росією українського газопроводу для третіх сторін. Щоб європейські компанії змогли отримувати газ на кордоні Україна-Росія і потім самостійно бронювати транзит через Україну", - пояснив Вітренко.

Він зазначив, що Україна в міжнародних переговорах щодо "Північного потку-2" не просить політичних гарантій, але вимагає твердого виконання законодавства.

Нагадаємо, Росія завершила будівництво "Північного потоку - 2" 10 вересня. Перед тим голова правління "Газпрому" Олексій Міллер сказав, що перші поставки можуть початися вже в 2021 році.

13 вересня німецький регулятор почав сертифікацію "Північного потоку - 2". Радниця міністра енергетики України Олена Зеркаль назвала "далекою від реальності" інформацію про те, що російський "Газпром" планує розпочати подачу природного газу "Північним потоком-2" вже з жовтня. Вона нагадала, що запуск газопроводу неможливий без сертифікації його як незалежного оператора газотранспортної системи.

Чинний транзитний контракт між "Газпромом" і "Нафтогазом" діє до кінця 2024 року, він зобов'язує Росію транспортувати через Україну мінімум 40 млрд кубометрів газу на рік.

22 вересня Федеральне мережеве агентство Німеччини допустило польську нафтогазову компанію PGNiG до сертифікації російського газопроводу.