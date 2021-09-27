Асоціація металургів просить Кабмін і президента заборонити експорт металобрухту до 2023 року

За даними ДМС, відвантаження металобрухту на зовнішні ринки в січні-серпні цього року збільшилися майже в 20 разів.

Об'єднання підприємств "Укрметалургпром" в своєму листі на ім'я президента Володимира Зеленського і прем'єра Дениса Шмигаля просить розглянути можливість якомога швидше ввести заборону на експорт металобрухту з України до 31 грудня 2023 року. Про це йдеться в листі "Укрметаллургпрома" за підписом президента об'єднання Олександра Каленкова, який опублікував БізнесЦензор.

"З початку 2021 року швидкими темпами зростає експорт брухту. За даними Державної митної служби України, відвантаження металобрухту на зовнішні ринки в січні-серпні цього року збільшилися майже в 20 разів, до 410 тис. т", - йдеться в листі.

При цьому, експорт найбільших обсягів сировини припав на критичний для вітчизняних металургійних заводів літній період червень - 85 тис. т, липень - 103 тис. т, серпень - 75 тис.т. Це призвело до того, що Україна стала відкритим джерелом брухту для найбільшого в світі імпортера цієї сировини - Туреччини.

"Це відбувається на тлі дії в багатьох країнах світу загороджувальних мит (бар'єрів) проти готової української металопродукції, яких щороку стає все більше", - йдеться в листі.

Згідно з даними металургів, експорт тонни брухту приносить державі 58 євро (1800 грн) експортного мита. У той же час, експорт тонни брухту, переробленого в сталь, приносить бюджету 8200 грн податків. У разі продовження експорту брухту, за оцінками "Укрметаллургпрома", бюджети всіх рівнів недоотримають податкових надходжень в розмірі 19 млрд грн на рік. Використання брухту замість руди дозволяє економити 740 кг вугілля на виробництві тонни сталі, а також скоротити викиди CO2 металургією на 60%.

У листі Каленков нагадує, що металургія формує близько 26% валютних надходжень і 12-15% ВВП країни, а також забезпечує зайнятість для 600 тис. громадян та сплату 35 млрд грн податків.