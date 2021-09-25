В Пекіні все спокійно

Навколо шум

Наступна світова криза прийде з Китаю. Це не черговий сюжет передачі "Битва екстрасенсів", а короткий зміст публікацій в провідних ЗМІ про фінансові проблеми в другій за величиною девелоперської компанії КНР China Evergrande Group.

Зобов'язання групи перевищують 300 млрд дол. Компанія має проблеми з ліквідністю і задумалась над реструктуризацією боргу. На цьому тижні її чекають процентні платежі. Кредитори завмерли в очікуванні, а ринки відреагували падінням. Слідом за акціями китайського забудовника обвалилися цінні папери інших представників галузі в Азії, а потім і знизилися фондові індекси по всьому світу.

Фото: EPA/UPG

Думки експертів можна звести до наступної логіки. Ринок нерухомості Китаю перегрітий. Штучно підтримувані високі ціни на нерухомість привели до того, що люди перестали купувати квартири. Далі сліпо вкладатися в житло для перепродажу немає сенсу.

Можливий дефолт чималої групи потягне за собою проблеми у всій будівельної індустрії. У підсумку це закінчиться скороченням кредитування, заморожуванням будівництва, падінням попиту на метал, цемент та інші будматеріали в Китаї. Криза в другій за величиною економіці світу перекинеться на інші ринки.

Загалом, після прочитання таких матеріалів у будь-якого бізнесмена, що веде справи з Китаєм, могли закрастися побоювання, а чи все буде в порядку з його підприємством.

Є в ситуації і деякі нюанси в стилі "теорії змов".

Дим без вогню?

Звернуло на себе увагу масоване нагнітання ажіотажу в ЗМІ. Можливо, це наслідок новин з бірж, але і там ситуацію могли спровокувати спекулянти.

Хоч би що там було, а хороша кампанія проти Китаю йде на руку його конкурентам в боротьбі за світову економічну першість.

Про дещо перебільшену загрозу випадку з Evergrande говорить хоча б той факт, що самі китайці не в курсі того, що відбувається. Один з топ-менеджерів технологічного концерну з Шеньчженя, де знаходиться і штаб-квартира забудовника, сказав, що навіть не знає такої групи.

Фото: EPA/UPG Державний житловий комплекс Yat Tung Estate, острів Лантау, Гонконг, Китай

Дивує той факт, що в статтях немає посилання на позицію самої компанії. Хоча досить зайти до неї на сайт, включити перекладач і прочитати спростування всіх заяв про можливе банкрутстві.

Нарешті, у групи настільки диверсифікований бізнес - від електрозаправок до страхування і курортів, що важко уявити, як проблеми в будівництві можуть потопити всю імперію мільярдера Хой Ка Яня, стан якого дозволяє сплатити відсотковий платіж, в сумі близько 85 млн дол.

Однак у четвер, 23 вересня, минув кінцевий термін для виплати $83,5 млн в якості відсотків за доларовими облігаціями Evergrande. Тепер у найбільшої девелоперської компанії Китаю є 30 днів, щоб виконати свої зобов'язання інакше буде оголошено дефолт, пише Reuters.

До слова, західні експерти вже на початку року прогнозували бум неплатежів по споживчому кредитуванню в Китаї через посилення контролю за компанією Ant Group, що володіє найбільшим в світі платіжним сервісом Alipay. Інформації, виправдався цей прогноз, знайти не вдалося.

Що ж думають наші експерти з цього приводу?

А нам яке діло?

"Основне питання, як поведе себе влада Китаю, яка поки що не висловилася чітко про те, що відбувається. Навряд чи держава буде рятувати приватну компанію до того як повністю розбереться з масштабом проблеми і її впливом на економіку країни", - зазначає Денис Саква, старший аналітик компанії Dragon Capital. Він нагадав, що Китай є першим торговим партнером для України, тому ситуація в цій країні не може нас не хвилювати. Ми постачаємо туди руду, чорні метали, аграрну продукцію, деревину. Імпортуємо - техніку, хімічну продукцію, вироби з чорних металів, каучук. "Якщо в будівельній галузі Китаю відбудеться криза, то це може спровокувати різке падіння попиту на сталь і руду в Китаї, і обвалити світові ціни, що негативно відіб'ється на нашій гірничо-видобувної промисловості, металурги, валютних надходженнях від експорту і торговому балансі. Уже в найближчим часом ми побачимо ефект від падіння цін на руду, але ціни на сталь поки сильно не відреагували ", - сказав експерт.

Фото: EPA/UPG

Руслан Осипенко, виконавчий директор Китайської торгової асоціації впевнений, що уряд Китаю не допустить колапсу. "Я можу спрогнозувати хід дій. Спочатку дадуть можливість акціонеру самому вирішити цю проблему. Якщо він не впорається, тоді втрутиться центральна влада. Впливу і ресурсів у Китаю вистачить, щоб утримати ситуацію під контролем", - вважає він. За його словами, ризики для кредиторів Evergrande, будівельного і фінансового секторів зберігаються, але це навряд чи призведе до глобальних потрясінь.

Професор Києво-Могилянської школи управління Геннадій Рябцев вважає, що ситуація істотно не відіб'ється на сировинних ринках, що не залежать від обсягів припливу або відтоку спекулятивного капіталу на фондові біржі. "Останні вже давно не відображають стану реального сектора економіки, будучи, по суті, фінансовими казино. Найбільші учасники торгів, які не мають ніякого відношення до будівництва та інших галузей, готові використовувати будь-який інформаційний привід, щоб дестабілізувати котирування і заробити на їх зростанні або зниженні. Цьому радісно підіграють "біржові аналітики", нерідко пояснюють одними і тими ж подіями та подорожчання, і здешевлення фінансових інструментів. Чим менше уваги представники реального сектора будуть приділяти котируванням, чим більше вони будуть орієнтуватися на фактичний, а не вигаданий попит і пропозицію, тим легше їм буде вижити в сучасному світі ", - зазначив вчений у своєму коментарі для LB.ua.

Перефразовуючи відому фразу про тих, хто не годує власну армію, годує чужі, скажу: якщо ми не підтримуємо свою українську незалежну журналістику, то прирікаємо себе на споживання пропаганди, фейків і стаємо слабшими у інформаційній війні, яку Росія і антиукраїнські сили ведуть проти нас Оксана Маркарова, надзвичайний і повноважний посол України в США

Є ще одна версія того, що відбувається, про яку також потрібно згадати.

Сі проти Ма & Co

Серед акціонерів китайської компанії ми бачимо відомого українцям щодо участі в Київському міжнародному економічному форумі в 2019 році власника сервісу Alibaba Джека Ма. Торік він впав у немилість після критики державної системи регулювання банківської сфери Китаю. В результаті Держадміністрація з регулювання ринків Китаю (SAMC) оштрафувала Alibaba Group Holding на 2,7 млрд дол. За порушення антимонопольного законодавства. Скасувати найбільше IPO його компанії Ant Group. У квітні цього року писали про намір влади змусити Ant Group передати свої дані про споживче кредитування компанії, контрольованої державою.

"Якщо серед акціонерів компанії є Джек Ма, то існує ймовірність, що це продовження історії", - не виключає Тарас Голуб, радник віце-прем'єра з питань європейської і євроатлантичної інтеграції, член комісії зі співробітництва між урядами України та КНР.

Фото: EPA/UPG

"Офіційний Пекін зараз знаходиться в процесі складного, але конструктивного діалогу з Вашингтоном про розмежування зон економічного впливу. Усередині Китаю проводиться чітка політика, спрямована на обмеження економічного впливу місцевих компаній, створених за участю західного капіталу і клану шанхайських комсомольців - традиційних прихильників економічного співробітництва з капіталом з США і зв'язків з Демократичною партією США. Джек Ма, нагадаю, отримав перше серйозне фінансування в 5 млн дол. від американського банку Goldman Sachs, а найбільшим акціонером компанії Alibaba залишається японський SoftBank, який володів, наприклад, американським оператором мобільного зв'язку Sprint Corporation. Інші підприємства, в яких брав участь Джек Ма, включали акціонерів пов'язаних з капіталами Morgan Stanly ", - пояснив він у коментарі для LB.ua.

Фото: gbafrique.com

Версії додає ваги і те, що забудовник активно використовував західні кредити. Наприклад, в 2006 році Evergrande Real Estate Group залучила кошти Deutsche Bank і Merrill Lynch, щоб вийти на ринки нерухомості Шанхая, Тяньцзіня, Ухань і Ченду. Це дозволило групі увійти до двадцятки найбільших будівельних компаній Китаю.Чи є політичний підтекст в ситуації з Evergrande чи ні, в будь-якому випадку висновок напрошується поки один: чутки про смерть забудовника і китайської економіки сильно перебільшені.

В уряді України теж не налаштовані драматизувати ситуацію.

«Це велика компанія і мова йде про величезну суму боргів, але з огляду на характер ведення бізнесу в Китаї, я не вірю, що влада дозволить цій« впасти »: якісь заходи будуть прийняті. Тому я не розглядав би цю ситуацію на даному етапі, як ризик », - повідомив в коментарі з цього приводу для LB.ua міністр фінансів України Сергій Марченко.

За його словами поки можна говорити лише про цінові коливання цін на метал і бетон.

Фото: EPA/UPG

«Так вона (загроза падіння ринків, - LB.ua) може матеріалізуватися, і падіння фондових ринків на цій новині тому свідчення, але поки немає підстав говорити про те, що це призведе до масштабної кризи. Хоча невелика корекція цін на метал і бетон при цьому можлива », - додав він.