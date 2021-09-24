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Китай оголосив незаконними всі транзакції з криптовалютою

Влада КНР визнає тільки фіатні активи.

Китай оголосив незаконними всі транзакції з криптовалютою
Биткойн банкоматы, Гонконг, Китай
Фото: EPA/UPG

Народний банк Китаю оголосив незаконними всі криптовалютні операції.

Про це пише Bloomberg з посиланням на повідомлення китайського регулятора.

Влада КНР вважає, що криптовалюти, включно з біткойном, не є фіатними активами (тобто не підкріплені реальною вартістю), а тому не можуть знаходитися в обігу.

Усі транзакції, пов'язані з криптовалютою, включно з послугами іноземних обмінників і бірж для резидентів Китаю, є незаконною фінансовою діяльністю, йдеться на сайті Народного банку Китаю.

Його повідомлення з'явилося після того, як влада КНР назвала припинення майнінгу криптовалюти одним з ключових умов досягнення цілей щодо зниження шкідливих викидів.

Після заяви центробанку Китаю курс біткойна просів з 45 тисяч доларів приблизно до 42 тисяч.

Нагадаємо, що в той час, як Китай бореться з криптовалютами, Україна, навпаки, робить кроки до їх легалізації. На початку вересня Верховна Рада ухвалила закон про віртуальні активи, який дозволяє законно розпоряджатися криптовалютою.

Водночас вона не буде засобом платежу на території України, як, наприклад, у Сальвадорі.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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