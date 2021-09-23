На початку 90-х за одну ніч з України вивели в РФ 90 мільярдів рублів, - Шпек

РФ від початку не була налаштована на співпрацю з Україною в питаннях емісії грошей.

На початку Незалежності з України за одну ніч вивели 90 мільярдів радянських рублів, які були на рахунках громадян.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю для LB.ua розповів голова Ради Незалежної асоціації банків України Роман Шпек, який у той період працював в уряді.

"В обігу рублі, а рублів нам не дають… З рахунку Ощадбанку списали і перевели в Москву близько 90 мільярдів рублів, які були на рахунках громадян. А для фінансування потреб бюджету й економіки в нас ресурсу не було. Тоді уряд запровадив купонокарбованці, тож емісійним центром стала Україна", – сказав він, коли розповідав про часи введення так званих "купонокарбованців" у 1992 році.

"Ми не змогли повернути, бо було списано платіжним дорученням за одну ніч – і все", - додав Роман Шпек у відповідь на питання, чи були спроби повернути ці кошти.

За його словами, РФ від початку не була налаштована на співпрацю з Україною в питаннях емісії грошей.

"Ми не виходили з рублевої зони, нас викинули з неї Гайдар (один з тогочасних керівників уряду РФ, відповідав за економічний блок, – LB.ua) та його команда, тому що Україна не була членом економічної, фінансової, бюджетної політики Радянського Союзу з 1991 року. Єдиний емісійний центр рубля був у Москві. Росіяни теж робили емісію для власних потреб, але з Україною не хотіли ділитись. По суті, Україна не виходила з рублевої зони, її виштовхнули", - додав Роман Шпек.